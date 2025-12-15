B1 Inregistrari!
Lupte de stradă în Italia. Haos provocat de fani înainte de meciul Genoa – Inter (FOTO/VIDEO)

Adrian A
15 dec. 2025, 11:57
Sursă foto: The Sun
Cuprins
  2. Echipa lui Cristi Chivu, prima în serie A

Cu aproximativ o oră înainte de startul partidei dintre Genoa și Inter, incidente violente au izbucnit între suporterii celor două echipe. Acestea s-au petrecut în momentul în care autocarele cu suporterii milanezi au sosit la stadion, unde au fost întâmpinate de fanii echipei Genoa.

Confruntările au degenerat rapid într-o luptă de stradă, provocând pagube semnificative. Ultrașii s-au atacat reciproc folosind petarde, fumigene, sticle și chiar cocktailuri Molotov, iar mai multe autoturisme au fost incendiate.

Intervenția autorităților italiene a fost necesară pentru a opri conflictul, în urma căruia 15 polițiști au fost răniți, conform agenției ANSA, citată de Golazo.ro. Forțele de ordine au utilizat gaze lacrimogene pentru a calma situația.

Pompierii au fost de asemenea chemați la fața locului pentru a stinge incendiile provocate de fani. Autoritățile italiene investighează posibilitatea ca violențele să fi fost planificate în avans de către cele două grupuri de suporteri.

În cele din urmă, fanii ambelor echipe au fost lăsați să intre pe stadion pentru a asista la meci, unde Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a învins echipa Genoa cu scorul de 2-1, devenind astfel liderul campionatului Serie A.

Poliția a deschis o anchetă pentru a identifica persoanele responsabile, folosind înregistrările camerelor de supraveghere din zona stadionului „Luigi Ferraris”. 

Inter Milano, formația pregătită de Cristi Chivu, a învins-o pe Genoa, echipa antrenată de Daniele De Rossi și susținută de acționarul Dan Șucu, scor 2-1, pe Stadio Luigi Ferraris, într-un meci din etapa a 15-a din Serie A. Grație acestui succes, Internazionale este noul lider al campionatului Italiei.

Echipa tehnicianului român a început excelent partida și a deschis scorul încă din minutul 6, prin fundașul Yann Bisseck. Superioritatea milanezilor s-a concretizat din nou în minutul 38, când căpitanul Lautaro Martinez a majorat diferența cu un șut imparabil cu piciorul stâng, trimis în plasa laterală.

După pauză, Genoa a încercat să revină în joc, iar eforturile gazdelor au fost răsplătite în minutul 69, când portughezul Vitinha a redus din diferență și a stabilit scorul final: Genoa – Inter 1-2.

Internaționalul român Nicolae Stanciu a urmărit partida de pe banca de rezerve, nefiind utilizat de Daniele De Rossi.

