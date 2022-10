Mama lui Răzvan Popa, fost fotbalist la Universitatea Craiova: „Devis Mangia îi făcea avansuri și s-a masturbat în fața lui. A fost ajutat de club să scape”

Mama fotbalistului Răzvan Popa, Alexandra Popa, a dezvăluit printre lacrimi că fiul ei a fost hărțuit sexual de Devis Mangia, în perioada în care actualul selecționer al Maltei antrena Universitatea Craiova.

Răzvan Popa (25 de ani) e retras în acest moment, ultima oară jucând la Dinamo, până în ianuarie 2022.

Mangia a fost suspendat de federația malteză după ce a fost acuzat de doi jucători de națională că i-a hărțuit sexual.

Într-un interviu pentru , Alexandra Popa a susținut că, în perioada 2017 – 2018, Mangia l-a chemat pe Răzvan Popa la mai multe întâlniri private, sub pretextul unor discuții despre fotbal: „L-a întrebat mai întâi despre activitatea lui sexuală, apoi a început să-i facă avansuri directe. Asta în timp ce se masturba în fața copilului meu”.

Alexandra Popa a mai spus că fiul ei a fost marginalizat, apoi trimis la echipa a doua, după ce a refuzat avansurile antrenorului. A existat și un episod violent, în care italianul l-a bruscat fizic în vestiar. S-a întâmplat în august 2018, în meciul cu FC Botoșani (2-2).

Părinții jucătorului au aflat abia în martie 2019, după ce Răzvan se schimbase foarte mult, era nervos și practic în depresie.

În acel moment, mama fotbalistului i-a spus lui Mihai Rotaru despre apucăturile lui Mangia: „I-am spus că știu tot, i-am spus fără perdea anumite lucruri. Rotaru era circumspect. A zis ”Trebuia să spună când a jucat. Acum când nu mai joacă se interpretează … ”. M-am simțit profund jignită. La o altă discuție, îmi aduc aminte că a zis: ”Țin foarte mult la Răzvan, dar sunt om de afaceri”. A spus că interesul lui e să-i meargă afacerea, clubul, și că nu poate face nimic pentru că ar însemna destabilizarea clubului. Ulterior l-au demis pe Mangia. Dar am avut senzația că l-au făcut scăpat”.

Cum a aflat Alexandra Popa că fiul ei, jucătorul Răzvan Popa, e hărțuit de antrenorul Devis Mangia

„Știam de câteva întâlniri pe care le-a avut în particular cu acest antrenor. Chiar Rotaru l-a sunat pe Răzvan și i-a zis că antrenorul vrea să-l cunoască. Ni s-a părut că e ceva de bine. El ne-a povestit de prima întâlnire, de a doua. Știam că le stopase ulterior, începea să le refuze. Una a refuzat-o de față cu mine, alta de față cu prietenii. Mangia îl căuta, iar el se eschiva. Noi ne gândeam că Mangia îl critică, la asta ne gândeam”, a povestit mama jucătorului.

Ea a susținut apoi că, în noaptea de 7 spre 8 martie 2019, fiul le-a povestit totul: „A început cu ”Știi întâlnirile alea? Hai să-ți spun de ce nu mă mai duc”. Mi-a spus că a avut un șoc că la o întâlnire Mangia începuse cu avansuri, cu propuneri indecente. Toate astea în timp ce începuse să se masturbeze în fața lui. Făcusem firul imediat. Mi-am dat seama… Am vorbit mult cu el în acea seară. Știu că întreba ”Ești singur? Stai singur? Ai relație?”. A aruncat o întrebare legată de activitatea sexuală a lui Răzvan. Ceva de genul cât de des… Dar Răzvan s-a mai lovit de o asemenea întrebare și la juniori… Propunerea indecentă a fost să vadă un film pentru adulți… Ceva de genul”.

Alexandra Popa, despre episodul violent în care fiul ei a fost agresat de Mangia

„Ne-a spus tot. Că atunci când l-a schimbat a trecut pe lângă el și i-a spus în italiană ”Îți voi sparge fața în vestiar”. Am crezut că a spus la cald. A intrat în vestiar, a uitat să închidă ușă… Știu de la Răzvan, din ce își aduce aminte, că Mangia i-a pus mână în gât și l-a lipit de zid. Nu-și mai aduce aminte… Știe că secunzii îi spuneau lui Răzvan să se calmeze, dar nu el trebuia să se calmeze. A fost o reacție urâtă. Refuz să cred că din partea conducerii nu a fost nicio reacție. Puteau spune că s-a sărit calul, să-și ceară scuze”, a mai povestit mama sportivului, pentru GSP.

Răzvan Popa a căzut în depresie după ce a fost agresat de antrenor și marginalizat în echipă

Părinții jucătorului l-au căutat apoi pe impresar, care a spus că nu știe nimic, dar va vorbi cu antrenorul: „Ne-a sunat înapoi și ne-a zis că antrenorul nu știa nimic și că niciun jucător nu a spus nimic”.

După aceste episoade, jucătorul a fost marginalizat, apoi trimis la echipa a doua: „A stat cam o lună la echipa a doua. A revenit la prima echipă, ne dăm seama că a fost exclus și nu va mai juca nici măcar 2-3 minute. Ni se spunea că totul e din cauza faptului că a plecat de la conducere Atunci a fost cele mai grele momente. Intervine depresia. Încep să se vadă efectele depresiei. Se transformă fizic. Pune multe kilograme pe el. E transformat Psihic era căzut… Vedea totul în negru. Se izolează, nu mai putem comunica cu el, nu ne mai primea în vizită. Nu mai era o comunicare normală. Asta a fost cel mai greu. Ne dăm seama că trebuie să plece din acel mediu”.

Răzvan Popa n-a mai vrut apoi să se întoarcă la Craiova: „Atunci s-a încheiat cariera. Au rămas sechele. De atunci, nimic nu am fost la fel. Încercam să-l liniștim, dar era prea radical”.

Alexandra Popa a mai povestit pentru GSP că a încercat să aibă o confruntare directă cu Mangia: „Eu voiam o înfruntare cu Mangia. Voiam să-l avem în față. Nu știu cum s-ar fi derulat această întâlnire. Voiam să-i spunem că știm tot. L-am sunat pe Rotaru și ne-a rugat să nu ne ducem a doua zi la echipă. A zis să așteptăm o zis. Am simțit atunci că face ceva. Următoarea zi am văzut că Mangia a fost demis. Răzvan ne-a zis că Mangia nici nu mai venit la echipă. Am simțit că decizia a fost luată la presiunea noastră. După aceea Rotaru ne-a sunat și ne-a mulțumit că nu am făcut nimic. Mi-a zis că ce vorbit el cu Devis rămâne între ei și că Mangia a plecat deja din țară. Cred că a fost ajutat de club să scape”.