Marian Drăgulescu: Cu siguranță este ultima ediție a Jocurilor Olimpice la care am participat. Îmi doresc să devin antrenor

Marian Drăgulescu a vorbit despre experiența trăită Jocurile Olimpice de la Tokyo și a precizat că ultima competiție la care va participa în postura de sportiv va fi Campionatul Mondial de gimnastică din 2021.

Tokyo 2020, ultima ediție a Jocurilor Olimpice pentru sportivul Marian Drăgulescu

Vicecampion olimpic la Atena (proba de sol, 2004), Marian Drăgulescu a ratat calificarea în finala de la sărituri din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Tot la Atena, sportivul a mai obținut alte două medalii olimpice, ambele de bronz, la întrecerea pe echipe și la sărituri.

„Da, cu siguranţă este ultima ediţie a Jocurilor Olimpice la care am participat. Am spus că anul acesta mă voi retrage. Au fost emoţii, dar nu unele care să mă fi încărcat în evoluţiile mele. Cu cât mă apropii de finalul carierei devin mai nostalgic, dar, având în vedere că voi continua activitatea tot în gimnastică, pentru că asta îmi doresc să devin antrenor, sunt convins că bucuriile şi satisfacţiile vor fi la fel de mari ca atunci când concuram eu la aparate. E rândul nostru după ce ne lăsăm de performanţă să punem umărul la reconstrucţia sportului românesc. Pentru mine urmează o vacanţă, după care urmează Campionatul Naţional de gimnastică şi Campionatul Mondial, care va fi peste două luni şi jumătate. Care va fi ultima competiţie pentru mine”, a declarat Marian Drăgulescu luni la Aerportul „Henri Coandă” din Otopeni, potrivit Agerpres.

Marian Drăgulescu spune că i-a plăcut „totul” la Tokyo.

„Mi-a plăcut tot acolo, mi-a plăcut sala de competiţie, de antrenament, Satul Olimpic, mâncarea, totul a fost OK. Puţină neşansă, atâta tot. Mi-a lipsit foarte puţin să pic în picioare, dar asta e competiţia. De cele mai multe ori, atunci când vrei să urci pe podium, mai rişti câte puţin. La fiecare competiţie am riscat, de cele mai multe ori am câştigat, dar mai sunt competiţii în care nu iese treaba. Am avut două dintre cele mai dificile sărituri din concurs, veţi vedea că săritură Drăgulescu va fi la cel puţin trei sportivi în finala din 2 august. Atâta a fost pentru mine la aceste Jocuri Olimpice, le urez succes celorlalţi români care mai sunt în competiţie şi să îi susţinem de acasă”, a adăugat el, la revenirea în țară.