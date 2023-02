Maurizio Sarri s-a simțit nerespectat de UEFA în deplasarea de la Cluj / Ce l-a nemulțumit pe antrenor: „Cum să ne trimiți aici”

, joi seară, 23 februarie, în play-off-ul Conference League. Meciul s-a terminat la egalitate pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, scor 0-0.

Ce l-a nemulțumit pe antrenorul italian Maurizio Sarri

În urma meciului, tehnicianul echipei Lazio Roma, Maurizio Sarii, a adus critici gazonului. Acesta a precizat că UEFA nu respectă fotbalul și jucătorii, întrucât permite ca partidele să se joace pe astfel de terenuri, potrivit .

„Nu s-a putut juca fotbal. A fost ceva asemăntor acestui sport. Terenul a fost impracticabil. UEFA vorbeşte mereu despre respect, dar trimite jucătorii pe un astfel de teren şi arată că de fapt nu-i pasă.

Îmi felicit echipa pentru evoluţie, pentru dăruire. Ne-am descurcat foarte bine. Situaţia putea deveni dificilă din cauza terenului.

Îmi pare rău că nu am câştigat, având în vedere ocaziile avute. Ştiind cum joacă CFR Cluj şi văzând terenul, am decis să joc cu Vecino în centrul liniei de mijloc. A fost o mutare logică, având în vedere că nu puteai dribla sub nicio formă pe acest teren”, a spus Maurizio Sarri pentru presa italiană.