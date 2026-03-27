Miniștrii de Finanţe din s-au reunit vineri, 27 martie, pentru a elabora o strategie comună în vederea contracarării creșterii la energie în contextul războiului din Iran

Obiectivul urmărit este de a susține categoriile vulnerabile și de a reduce dependența de , în timp ce costul fiscal este ţinut sub control.

Ce intenționează să coordoneze miniștrii de finanțe?

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană vor elabora o strategie comună pentru a-și coordona răspunsul la creşterea preţului energiei, relatează Reuters. Oficialii europeni încearcă soluții pentru a face față consecințelor dezastruoase provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Prin măsurile propuse se urmărește susținerea categoriilor vulbnerabile. Totodată, Europa are în obiectiv să reducă dependența de combustibilii fosili, ținând, în același timp, costurile fiscale sub control.

„Coordonarea la nivelul UE este esenţială pentru a preveni fragmentarea pieţei şi pentru a realiza economii de scară, astfel reducându-se necesitatea pentru intervenţii”, arată un document al Comisiei Europene pregătit pentru reuniunea miniştrilor.

Guvernele statelor membre sunt prudente în privinţa implementării unor politici fiscale costisitoare care ar fi dificil de retras ulterior.

Cum propune Comisia Europeană protejarea gospodăriilor vulnerabile?

La reuniunea programată cu miniștrii de Finanțe, organizată de a fost invitat și Fatih Birol, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE). Acesta a prezentat cele mai recente evoluţii din Orientul Mijlociu. Totodată a recomandat sprijinirea categoriilor sociale cu venituri mici.

Este nevoie de măsuri de solidaritate pentru a atenua impactul preţurilor ridicate la petrol şi gaze, a arătat Fatih Birol. Comisia Europeană a apreciat că prin asemenea măsuri situația prețurilor s-ar stabiliza pe piaţă.

De asemenea, Executivul comunitar recomandă măsuri de economisire a energiei. Cetățenii europeni sunt îndemnați să folosească transportul public și să-și renoveze locuințele în sensul eficientizării energetice.

Comisia Europeană a precizat că statele membre ar trebui să-şi reducă taxele la electricitate. Totodată, se recomandă, acestora, să ia în considerare intervenţii asupra preţului pentru consumatorii vulnerabili şi pentru firme. Măsurile de sprijin ar putea veni sub forma unor preţuri pe două niveluri pentru electricitate sau gaze naturale.

Ce date și contexte au motivat aceste propuneri?

Cotaţiile la petrol şi gaze au crescut semnificativ din 28 februarie şi au provocat un şoc al preţurilor similar cu cel din timpul crizei energetice din 2022, provocat de invazia Rusiei în Ucraina.

Chiar dacă situația s-a mai ameliorat, lucrurile sunt încă departe de a fi stabile, subliniază documentul citat de Reuters.

Comisia Europeană menţionează că ponderea surselor regenerabile în mixul energetic al UE a crescut la 48%, faţă de 36% în 2021. Totuşi, incertitudinea privind durata crizei energetice provocată de suspendarea livrărilor de petrol şi gaze, din Orientul Mijlociu, determină guvernele să evite măsuri fiscale prea ample. Există temeri că astfel de măsuri ar putea genera costuri ridicate și ar fi ineficiente.

Comisia Europeană a avertizat că „multe din aceste măsuri sunt prea ample şi nu sunt orientate, ducând la ineficienţe şi costuri fiscale ridicate”.