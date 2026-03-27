UPDATE:

Echipa națională de fotbal a a ratat pentru a șaptea oară consecutiv calificarea la un turneu final al . Românii au pierdut, la limită, meciul de baraj cu Turcia. Iar în presa din Turcia au apărut informații potrivit cărora fotbalistul FCSB-ului, Florin Tănase, s-ar fi certat foarte tare cu un coleg în incinta vestiarului României, iar la un moment dat ar fi luat un scaun și l-ar fi aruncat în direcția lui, fără să îl lovească.

FRF dezminte acuzațiile făcute în Turcia

La câteva ore distanță, Federația Română de Fotbal a decis să emită în spațiul public un comunicat de presă, prin care să dezmintă categoric acuzațiile făcute de jurnaliștii din Turcia și să afirme că nu a existat niciun moment de tensiune în vestiar.

„În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public, dorim să clarificăm situația privind atmosfera din vestiarul echipei naționale după meciul de la Istanbul.

Dezmințim categoric informațiile răspândite în presa turcă și preluate de jurnaliștii români, conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi! Știrea nu are niciun fundament, fiind doar o invenție totală!

Eșecul de la Istanbul a fost un moment greu pentru toată lumea, însă reacția grupului a fost una de solidaritate, nu de dezbinare. După fluierul final, în vestiar a dominat o liniște apăsătoare și o tristețe profundă. Jucătorii au fost afectați de rezultat, fiind conștienți de importanța meciului.

Selecționerul Mircea Lucescu le-a vorbit câteva minute tricolorilor, așa cum se întâmplă după fiecare joc. Nu au existat reproșuri individuale sau altercații între jucătorii noștri.”, a transmis Federația Română de Fotbal.

Vezi această postare pe Instagram

Știre inițială:

Ratarea calificării încinge spiritele la echipa națională

Înfrângerea de joi seara, de la Istanbul, a încins spiritele în vestiarul României. Presa turcă relatează despre un la echipa națională, imediat după jocul cu Turcia care a dus la ratarea calificării. Protagonistul principal ar fi fost, conform jurnaliștilor turci, , care a intrat pe teren în minutul 66, în locul lui Răzvan Marin.

Publicația Haberler, citată de Golazo.ro scrie că Tănase a intrat în conflict cu un coechipier imediat după încheiarea meciului, în drum spre vestiar. Nervii fotbalistului au cedat, motiv pentru care a trântit un scaun de pământ. Disputa a fost aplanată de intervenția celorlalți coechipieri care au intervenit pentru a calma spiritele.

Jurnaliștii de la Mynet prezintă un alt scenariu, conform căruia jucătorul FCSB ar fi luat un scaun pe care l-a găsit pe holul dinspre vestiar și l-ar fi aruncat spre colegul său.

România a pierdut la limită cu Turcia

România a ratat calificarea la Cupa Mondială programată pentru această vară, pe continentul american. Echipa națională a fost înfrântă la limită, printr-un gol primit în minutul 53, de Turcia. Meciul s-a jucat la Istanbul, joi seara, pe Beşiktaş Park, în semifinalele barajului de calificare la turneul final din 2026.

În repriza secundă, o pasă foarte bună, oferită de Arda Guler, starul lui Real Madrid, l-a găsit pe Ferdi Kadioglu (53) bine infiltrat pe centru, iar acesta a marcat pe lângă portar.

Turcia, care nu a mai participat la Cupa Mondială din 2002, va juca finala play-off-ului cu echipa statului Kosovo. România va mai disputa un meci amical, în această lună, cu Slovacia, marți, de la ora 21:45

România ratează turneul final pentru a șaptea oară consecutiv, după ce ultima prezență la un turneu final a fost în 1998.