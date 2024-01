Meciul Belgia-Suedia, abandonat definitiv după ce doi fani ai scandinavilor au fost omorâți într-un atac armat la Bruxelles

Meciul dintre Belgia și Suedia, din preliminariile Campionatului European din 2024, a fost abandonat definitiv, după ce s-a aflat că doi fani au fost uciși în timpul unui .

După pauză, partida dintre Belgia și Suedia, din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2024, a fost întreruptă, în urma evenimentului tragic care a avut loc în seara de luni, 16 octombrie, la Bruxelles.

🚨🚨| OFFICIAL: The game between Belgium and Sweden has been abandoned. Swedish fans have been advised to remain in the stadium for security reasons.

— CentreGoals. (@centregoals)