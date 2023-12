Meciul care o urmărește și astăzi pe Cristina Neagu, proaspăt retrasă de la echipa națională: „Cred că și acum mai am coșmaruri”

Cristina Neagu după eliminarea de la Campionatul Mondial din Scandinavia și a vorbit despre cei 17 ani în care a obținut două medalii și a înscris aproape 1000 de goluri sub „tricolor”.

De patru ori declarată cea mai bună handbalistă a lumii, Neagu a câștigat două medalii cu prima reprezentativă, un bronz la Europeanul din 2010, respectiv un bronz la Mondialul din 2015.

Meciul care îi dă „și acum coșmaruri” Cristinei Neagu

Fenomenalul inter stânga a vorbit despre momentele petrecute la echipa națională și a dezvăluit că partida care o urmărește și astăzi este înfrângerea suferită în fața Cehiei în optimile Mondialului din 2017. „Tricolorele” au condus la pauză, dar au pierdut în final cu 28-27. Neagu marcase nu mai puțin de 13 goluri.

„Reconstrucția a început cumva din 2016, când nume importante s-au retras de la echipa națională. Totuși, am reușit să facem o echipă bună, să obținem cel puțin în perioada 2016-2018 rezultate bune, chiar dacă la Mondialul din 2017 am ieșit pe locul 10. Cred că și acum mai am coșmaruri cu meciul împotriva Cehiei.

Nu îmi imaginez ce înseamnă schimbul de generație, că nu avem 10 jucătoare trecute de 35 de ani, deși alte echipe au jucătoare trecute de 35 de ani care joacă foarte bine, la cel mai înalt nivel și sunt apreciate. Ce știu este că îmi doresc ca echipa națională să revină sus”, a declarat Cristina Neagu, întrebată dacă a venit vremea pentru un schimb de generații la echipa națională, potrivit .