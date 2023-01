Mihai Stoica și Mihai Pintilii ar fi fost înjurați și amenințați de Gigi Becali. Patronul lui FCSB ar fi avut o adevărată criză de nervi după înfrângerea cu Farul

Gigi Becali ar fi avut o criză de nervi la finalul partidei dintre FCSB și Farul Constanța de pe Arena Națională, încheiată cu o victorie obținută în prelungiri de oaspeți, și i-ar fi înjurat pe Mihai Stoica și Mihai Pintilii, potrivit .

FCSB a condus-o de două ori pe Farul Constanța și părea că va obține toate cele trei puncte, însă formația lui Gheorghe Hagi a înscris de două ori în prelunigiri și a întors soarta confruntării, administrându-i vicecampioanei a șasea înfrângere din actuala ediție de Superligă.

Mihai Stoica și Mihai Pintilii ar fi fost înjurați și amenințați de Gigi Becali, după FCSB vs Farul 2-3

Potrivit Fanatik.ro, patronul lui FCSB a fost extrem de nervos la finalul meciului, așa că a pus mâna pe telefonul mobil și a început să își descarce nervii pe toată lumea din club, inclusiv pe Mihai Stoica și Mihai Pintilii.

Prima țintă a lui Gigi Becali a fost Mihai Stoica. Apropiații patronului spun că ar fi fost vorba despre un monolog cu numeroase înjurături, iar managerul echipei nu a avut replică.

În vizorul patronului a intrat și Mihai Pintilii, care ar fi fost fost la rândul său înjurat și amenințat.

Unul dintre cei mai criticați fotbaliști a fost Joyskim Dawa, fundașul căzut în dizgrația patronului. El este suspendat oricum pentru meciul din următoarea etapă, când FCSB va da piept cu CFR Cluj.

Gigi Becali le-ar fi dat un ultimatum subalternilor săi, înainte de confruntarea cu campioana en-titre a României, și a amenințat cu măsuri radicale. Patronul le-ar fi transmis celor din staff că se simte nevoit să intervină total pentru a salva șansele la titlu.

CFR Cluj joacă luni seară la Voluntari și va trece pe prima poziție în Superligă dacă reușește să se impună. Liderul de moment este Farul Constanța, care are un punct în plus, dar și un meci în plus. FCSB este abia pe 4.

Cum arată zona de play-off din Superligă: