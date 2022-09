Mircea Lucescu recunoaște că s-a gândit să plece de la Dinamo Kiev: „Cineva trebuie să fie cu jucătorii şi să îi ajute în această perioadă dificilă”

Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a recunoscut joi seară, după meciul cu AEK Larnaca, din grupele Ligii Europa, că s-a gândit la un moment dat să părăsească echipa de fotbal ucraineană, dar a decis că cineva trebuie să fie cu jucătorii şi să îi ajute în această perioadă dificilă:

“La un moment dat chiar m-am gândit la asta. Dar cineva trebuie să fie cu jucătorii şi să îi ajute în această perioadă dificilă. Trebuie să ne concentrăm pe campionatul intern şi pe Liga Europa. După cum am spus înainte de meci, nu avem un loc permanent în acest moment, nu jucăm acasă, călătorim zile întregi în condiţiile în care familiile jucătorilor sunt împrăştiate prin Europa”, a spus Mircea Lucescu.

Echipa Dinamo Kiev a fost învinsă, joi seară, la Cracovia, cu scorul de 1-0, de AEK Larnaca, într-un meci din grupa B a Ligii Europa.

Greşelile noastre nu sunt legate de pricepere sau tactică, ci vin pe fond psihic. De aceea am început meciul prost şi am primit repede gol. Din nefericire golul nostru a fost anulat deşi, din câte am văzut, nu a fost ofsaid. Chiar şi VAR mai greşeşte”.

Mircea Lucescu, despre problemele pe care le întâmpină elevii săi

Mircea Lucescu a vorbit despre problemele pe care le întâmpină echipa Dinamo Kiev și după prima victorie de la reluarea meciurilor în campionatul de fotbal din Ucraina, scrie .

”Problema nu este în joc, ci în faptul că suntem în permanență pe drum după fiecare meci. Adversarii ne așteaptă într-un singur loc toată săptămâna, iar noi jucăm la fiecare 3-4 zile, este greu. Ne mutăm de la hotel la hotel, din oras în oras, adică nu există o bază stabilă, nici un loc unde am putea fi mereu. Luăm o grămadă de lucruri cu noi, echipamente, mingi, alte materiale”.