Mirel Rădoi a răbufnit la conferința de presă. Întrebarea care l-a enervat pe selecționer: „Dacă vrei circ, facem circ”

Mirel Rădoi a răbufnit în conferința premergătoare meciului cu Armenia, ce se va disputa luni, 11 octombrie, de la ora 21:45, pe Stadionul Steaua din București, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2022.

Rădoi a fost întrebat despre golul 2 al Germaniei, marcat de Muller în urma căruia Andrei Ivan a fost găsit vinovat în spațiul public pentru că nu l-a ținut în marcaj pe neamț.

Mirel Rădoi a răbufnit la conferința de presă înainte de România – Armenia

„Ești convins că Ivan știa pe cine trebuie să țină? Pentru că din imagini pare că nu”, a fost întrebarea care l-a scos din minți pe Mirel Rădoi.

„Îl poți aduce pe Ivan, te rog frumos? Adu-l pe Ivan încoace că facem circ. Dacă circ vrei, facem circ. Am răspuns imediat după meci, da? Am spus imediat că Ivan știe ce număr are de marcat, da? Cred că sunt foarte clare lucrurile astea. Întrebați-l pe Ivan acum, ca să nu ziceți după aia că v-am mințit eu și mă duc să îi spun lui Ivan ce număr avea de marcat. Întrebați-l pe el! Dacă voi vreți să faceți un caz și să îl decapităm, îl decapităm! Ați făcut-o și cu Markovic, îl decapităm și pe Ivan, probabil că următorul o să fie și Pușcaș. Mâine, nu o să marcheze nici Keșeru, o să îl decapităm și pe el și după aceea o să vedem, o să ziceți că echipa națională nu mai are atacanți.

O să începem cu ăștia mici pe care încercăm să îi construim, să îi creștem. Voi dați-le în cap să vedem după aia unde iese. Pentru că în fața voastră, indiferent cine va fi, voi aveți un target: de a distruge jucătorii. Faceți-o! Noi încercăm să îi ridicăm. Poate nici noi nu putem să îi ridicăm la nivelul pe care voi îl așteptați. O să vedem ce se va întâmpla cu acești copii, pentru că indiferent cine va fi în fața voastră niciodată nu va fi îndeajuns de bun pentru voi. Problema e că noi nu vorbim doar de rezultate, vorbim de niște jucători tineri care au o mentalitate, pe care trebuie să îi punem în situația asta.

Nu el este vinovat, nu eu sunt vinovat, nici voi nu sunteți vinovați. E o situație care se poate întâmpla. Cel mai bine e să îl întrebați pe el ca să nu credeți că m-am dus eu după aceea și i-am explicat nu știu ce”, a fost reacția lui Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Zis și făcut. Andrei Ivan a sosit la conferință și selecționerul l-a pus în temă: „Andrei, te rog frumos, nu știu, vor să îți spună niște întrebări. Dacă știi pe cine marchezi, dacă te-am certat la ședință, dacă…”.

„Am înțeles că a fost vina mea. Eu trebuia să stau cu Muller, mi se transmis de pe bancă faptul că în momentul în care am intrat eu trebuia să îl marchez. Germanii au venit cu șapte jucători în careu și era unul liber”, a răspuns Andrei Ivan jurnaliștilor.

„E în regulă, știa, deci vinovat nu e el, vinovat poate fi oricine. Puteam să fiu și eu, și eu am fost de nenumărate ori lângă el, poți să te duci cu adversarul, e un duel pierdut. Vine în fața ta, dă cu capul, a dat gol și e mai bun. Nu trebuie neapărat acum să creăm un caz despre un jucător. Se poate întâmpla orice. Nu putem să venim acum să încercăm să dăm timpul înapoi să judecăm cine a greșit. Ivan? Hai să îi tăiem capul!”, a completat Mirel Rădoi.