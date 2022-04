Moment emoționant în Premier League. Fanii lui Liverpool și ai lui United au fost alături de Cristiano Ronaldo

Fanii lui Liverpool , iar în minutul 7, întreg stadionul a aplaudat la scenă deschidă timp de un minut, ca un gest de consolare în memoria fiului său.

Luni, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez . Unul dintre gemenii pe care îi așteptau a murit în timpul nașterii, motiv pentru care fotbalistul portughez nu a făcut parte din lotul lui Manchester United pentru deplasarea de la Liverpool.

Deși nu a fost prezent pe Anfield Road, . Jucătorii au pășit pe gazon cu banderole negre, iar în minutul 7, fani ai lui Liverpool și ai lui United s-au ridicat în picioare și a aplaudat.

Manchester United s-a deplasat pe terenul lui Liverpool în runda 33 din Premier League. „Diavolii roșii” nu au putut conta pe Cristiano Ronaldo pentru acest duel. Superstarul portughez a trăit o tragedie pe 18 aprilie, când fiul i-a murit la naștere și a fost învoit de Ralf Rangnick.

Din păcate pentru Ronaldo, . Extrema columbiană a marcat în minutul 5, după ce a fost servit ideal de Mohamed Salah în fața porții.

The whole of Anfield rise in support of and his family ❤️🙏🏽

„Cu cea mai mare durere anunțăm că băiețelul nostru a murit. Este cea mai mare durere pe care o poate simți un părinte. Doar nașterea fetiței noastre ne dă putere să trecem peste acest moment cu puțină speranță și fericire.

Vrem să le mulțumim doctorilor și asistentelor pentru toată grija și susținerea. Suntem devastați de această pierdere și cerem să ne fie respectată intimitatea în aceste momente dificile. Băiețelul nostru, ne ești un înger! Te vom iubi mereu”, au transmis fotbalistul prin intermediul rețelelor de socializare.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez . Fotbalistul lui Manchester United mai are 3 copii, pe Cristiano Junior de 11 ani și pe gemenii Eva și Mateo, în vârstă de 4 ani.

