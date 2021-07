Moment marca „Șumudică” la conferința de presă. Ce i-a spus translatorului, după ce i-a trecut „glonțul pe la ureche” (VIDEO)

Lui Marius Șumudică i-a trecut „glonțul pe la ureche” în primul tur preliminar UEFA Champions League, în partida retur cu Borak Banja Luka. După ce a obținut calificarea, la conferința de presă, antrenorul român a avut chef de glume.

„Șumi” a părut destul de tensionat la conferința de presă, dar la un moment dat, a oferit o reacție în stilul caracteristic. I s-a adresat translatorului, care nu mai reușea să țină pasul: „Încă nu e pregătit. Trebuie să-ți găsești alt job”, a declarat Marius Șumudică, cu zâmbetul pe buze.

Moment marca „Șumudică” la conferința de presă (VIDEO)

Explicația lui Marius Șumudică, după calificarea dificilă în turul 2 UEFA Champions League

În meciul tur, CFR s-a impus cu scorul de 3-1, iar în retur, primele 90 de minute s-au încheiat cu scorul de 2-0 pentru Borak. CFR a ratat ocazii după ocazii în partida retur, a lovit de două ori bara, dar partida și calificarea ardelenilor a fost decisă în prelungiri, prin golul lui Alexandru Chipciu.

Fostul antrenor de la Astra, Kayseri și Gaziantep, care a fost foarte aproape de a bate palma cu Gigi Becali, a declarat că încă mai are mult de lucru la campioana României, pentru a închega echipa.

„Eu va trebui să muncesc și să formez această familie, pentru că am făcut peste nouă transferuri și nu este ușor să lucrezi cu nouă jucători noi și să implementezi ideile de joc. Dar iată că am ajuns acolo și am avut ocazii”, a explicat Șumudică.