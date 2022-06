Momente dramatice la CM Natație: O sportivă a fost salvată de antrenoarea ei după ce a leșinat în bazin (FOTO)

Finala la Campionatul Mondial de înot artistic a oferit una dintre cele mai dramatice momente din sport. Americanca Anita Alvarez, antrenată de spaniolă Andrea Fuentes, a leșinat în timp ce își făcea exercițiul și a trebuit să fie salvată de antrenor, care a sărit în bazin pentru a o scoate afară, și de un asistent de competiție.

A scary moment occurred Wednesday at the 2022 FINA World Championships, as Team USA swimmer Anita Alvarez fainted during the solo free final. Alvarez sank to the bottom of the pool before her coach, Andrea Fuentes, jumped in to rescue her.

Echipa americană a raportat că nu este prima dată când se întâmplă un astfel de moment dramatic. I s-a întâmplat anul trecut în probele de calificare. Ea este în afara oricărui pericol și va fi evaluată în zilele următoare pentru a stabili cauzele care au dus la acest incident.

Alvarez a terminat pe locul șapte în spatele spaniolei Iris Tió, care la 19 ani a înregistrat un scor de 89,7000 într-un eveniment în care aurul i-a revenit japonezei Yukiko Inui (95,3667), argint pentru ucraineanca Marta Fiedina (93,8000) și bronzul pentru Grecia (Evangelia 77667).

Cuvintele antrenorului

„A fost o sperietura buna, a trebuit sa ma scufund pentru ca salvamarii nu au facut-o. Mi-a fost frica pentru ca vedeam ca nu respira, dar acum se simte grozav”, a spus Andrea Fuentes, antrenor al echipei de înot artistic din SUA.

Experiența nu a fost una plăcută pentru Fuentes, care după momentul de alarmă a povestit detalii despre experiența sa în piscina din Budapuest, Ungaria.

Your holy moly moment of the day: 😳

Anita Alvarez’s coach had to jump in and save her after she fainted.

Via : “It was a big scare. I had to jump in because the lifeguards weren’t doing it. I was scared because I saw she wasn’t breathing, but now she is doing very well.”

