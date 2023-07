Momentul cheie al finalei dintre Alcaraz și Djokovic, în opinia noului campion de la Wimbledon: „Probabil aș fi pierdut în minimum de seturi”

Carlos Alcaraz pe legendarul Novak Djokovic, duminică, în finala Wimbledon, și a cucerit al doilea titlu de Grand Slam din carieră, iar finalul confruntării a dezvăluit care a fost, în opinia sa, momentul care a decis partida cu cel mai de succes tenismen din istorie.

Liderul ATP a închis duelul cu superstarul sârb după aproape patru ore și 45 de minute de joc, scor 1-6 / 7-6 / 6-1 / 3-6 / 6-4, și consideră că meciul s-a decis în setul 2, când a reușit să tranșeze tiebreak-ul în favoarea sa. Altfel, spune tânărul spaniol, probabil că ar fi pierdut „în minimum de seturi”.

„Este o problemă când nu profiți de șanse împotriva unei legende ca Novak… Dacă aș fi pierdut al doilea set, probabil că nu aș fi putut să ridic trofeul. Probabil aș fi pierdut în minimum de seturi”, a recunoscut Carlos Alcaraz, la capătul finalei cu marele Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz says he wouldn’t have beaten Djokovic if he lost set 2:

“It’s a problem when you don’t take opportunities against a legend like Novak… If I lost the 2nd set, I probably couldn’t lift the trophy. I probably would’ve lost in straight sets.”

