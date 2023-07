Motivul pentru care Dan Șucu îl exclude pe Marius Șumudică de pe banca Rapidului: „Nu poți să-i propui dânsului”

În momentul în care a aflat vestea, vehementă și a anunțat că „rapidistul Șumudică a murit”. Acesta spera să fie ales de conducerea giuleștenilor pentru a-l înlocui pe Adrian Mutu. Cu toate acestea, Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a venit cu o replica explicativă din punctul său de vedere, dezvăluind de ce „Șumi” nu a ajuns la cârma grupării vișinii.

După mai mult de o săptămână de la numirea lui Bergodi, Dan Șucu a decis să vorbească și a transmis că tehnicianul italian a fost prima variantă luată în calcul încă de la început.

„Din respect pentru domnul Șumudică, nu poți să-i propui dânsului să fie o variantă de rezervă. Noi am avut varianta pe care am targetat-o, domnul Bergodi. Repet, din respect pentru domnul Șumudică, nu poți să-i propui să fie variantă de rezervă”, a declarat Dan Șucu, potrivit .

Șumudică anunță despărțirea de Rapid

„Nu sunt mâhnit, eu am sperat până în ultima clipă că pot fi numit antrenor. Nu vreau să contest decizia conducerii Rapidului. Nu am fost sunat de nimeni, decât de Daniel Niculae, când mi-a zis că decizia nu e a lui. Voia doar să ne împăcăm, eu nu aveam nimic de împărțit cu el. Nu s-au avansat sume de bani, n-am primit nicio ofertă, ca să se liniștească și rapidiștii ăstia de 7-8 ani care spun că Șumudică a refuzat Rapidul.

În viață se întâmplă și lucruri de genul acesta. Mama m-ar fi vrut acasă, probabil. A fost decizia celor de la Rapid, eu o respect. Îi doresc succes lui Cristiano Bergodi. Reușisem să iau campionatul ca jucător cu Rapid și am zis că-mi doresc să-l iau și ca antrenor. Un singur lucru vreau să spun.

Am făcut multe greșeli în viață. M-am atașat foarte mult de anumite cluburi, în speță de Rapid, și am declarat că sunt un rapidist convins. Mi-am închis multe uși. Eu am o familie, o responsabilitate, atâția fani și vreau să pun capăt acestui subiect. Până acum, probabil eram Șumi-gol. În momentul de față, Șumudică spune ce simte. Din momentul ăsta, Șumudică nu mai este rapidistul Șumudică.

O să vedeți. . O să vedeți ce decizii o să iau. Acum există antrenorul Șumudică, profesionistul, care a pus pe primul plan fotbalul înaintea familiei și a greșit. Voi lua în calcul orice ofertă din țară. Acum, eu sunt fanul Digi, eu iubesc Digi, pentru că Digi mă plătește. Dacă voi ajunge la una dintre primele 4-5 echipe, pentru că doar acolo mă voi duce, voi fi fanul acelei echipe. Voi ajunge acolo și voi fi campion, la orice echipă voi ajunge”, a spus Șumudică, la Liga Digisport.

A fost criticat de Angelescu pentru declarații anti-Rapid

„În primul rând, mi se pare puțin greu să ne gândim că-l punem pe Șumudică, pentru că în ultimii ani a criticat non-stop ceea ce se întamplă la Rapid. Atâta timp cât nu ești de acord cu patronatul, cu centenarul, 101 dalmațieni, cu ceea ce face clubul, cu oamenii din club și ai anumite reacții, atunci mi se pare incredibil să spui că poți să fii numit antrenor.

Tu vii, arunci cu pietre non-stop, anunți că vrei să fii antrenor și că ești rapidist… Mi se pare incredibil, totuși. Probabil că Daniel Niculae a avut o discuție cu el, nu vreau să intervin. Faci anumite declarații, că nu vei lucra cu anumite persoane, că ăsta nu e Rapid, după care să te aștepți să fii pus, mi se pare destul de greu de gândit.

Sunt comentariile dânsului, nu pot să spun dacă va antrena sau nu Rapid. Ar trebui să se decidă care e opinia lui, nu se poate schimba de la o zi la alta. Ca si antrenor, sunt convins că e foarte, foarte bun, dar am vorbit la nivel declarativ. Nu contează doar asta sau că ești rapidist. Atâta timp cât arunci cu pietre de la Liga 4, cum vrei să lucrăm împreună?”, a transmis Angelescu, la Liga Digisport.