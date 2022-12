Motivul pentru care mingile de la Mondialul din Qatar se încarcă la priza

Mondialul din Qatar a venit cu numeroase noutăți pentru lumea fotbalului. Una dintre ele este mingea acestei ediții a turneului, considerată cea mai rapidă creată vreodată.

Este prima minge dotată cu tehnologia connected ball. Are senzori care verifică de 500 de ori pe secundă ce face mingea: este lovită, sare, care e poziția ei pe teren, e în aer, se rotește, e pe sol etc.

Acesta este motivul pentru care mingea trebuie încărcată înainte de meci. Nu puține au fost imaginile devenite virale care surprind cum mingile sunt încărcate la priză.

Grație acestei tehnologii s-a putut dovedi că Ronaldo n-a atins mingea la golul pe care FIFA i l-a atribuit lui Bruno Fernandes.

The balls used in worldcup are being charged because the ball has a 3D sensor inside to determine offsides.

— Rezwin (@_Goatinho)