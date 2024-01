Motivul pentru care Mitică Dragomir a fost arestat în Egipt. A recunoscut tot

Nu de mult, Mitică Dragomir a povestit cum a fost arestat în Egipt, după ce a trecut granița cu două valize de icre negre. De-a lungul vieții sale, a avut parte de multe experiențe pe care acum le povestește cu drag.

cum a fost să-i vândă icre negre lui Puiu Peretz, un fotbalist român. El a rămas fără acte, după ce i-au fost furate pe aeroportul din Tel Aviv.

Mitică Dragomir, despre cum a vândut două valize de icre negre

„Hai să îți povestesc una cu Israelul. Pe vremea când trăia Puiu Peretz, el a o fost unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României de origine israeliană. Echipa era în cantonament atunci la Cairo și avea și meci la Port Said. La telefon Puiu și îi zic că îi duc două valize de icre negre. Mie mi-au mai spus ăștia să nu vorbesc la telefon chestiuni d-astea, dar aveam așa un tupeu, dar mă și simpatiza lumea.

Mă duc spre Cairo. La Tel Aviv în aeroport mi-a furat cineva actele foarte repede de pe valizele cu icre negre. Mă aștepta Peretz cu poliția și s-au uitat pe camere repede. L-au văzut pe făptaș, dar ăla a aruncat actele în toaletă și a luat banii. Aveam doar 300 de dolari la mine că știam că o să iau mult pe icrele negre. Mi-au dat ăia acolo niște acte, și-au cerut scuze și m-au escortat securiștii cu tot cu valize la mașina lui Peretz și i-am dat icrele”, a povestit fostul președinte al LPF, potrivit .

Cum a ajuns să fie arestat în Egipt

După ce i-a vândut icre negre lui Peretz, Mitică a fost arestat în Egipt, la graniță. Pe atunci, el luase suma de 5.000 de dolari. Nu i-a fost teamă în acele momente, chiar dacă știa că situația nu este sub control.

„Am trecut granița din Israel în Egipt, polițist fiind, atunci era tensiune mare între ele. M-au lăsat securiștii israelieni la 100 de metri de graniță, eram plin cu bani, că îmi dăduse Peretz 5000 de dolari pe icre. Nu știam așa bine engleză, dar mai eram cu cineva care știa.

Am ajuns la graniță și le-am zis că avem echipa la Port Said. Am dat numele unui general mare de acolo, șeful portului, și ne-au arestat pe loc. Eu nu m-am panicat, pentru că știam că nu mă lasă israelienii acolo, la egipteni”, a mai povestit Dumitru Dragomir.