Mourinho a făcut avere din compensațiile pentru concediere. Suma uriașă pe care a strâns-o tehnicianul portughez

Adrian Teampău
30 aug. 2025, 18:44
Jose Mourinho / Foto: Hepta.ro

Jose Mourinho este unul dintre cei mai titrați antrenori de fotbal la nivel mondial, echipele pregătite de el acumulând numeroase trofee. Foarte bine plătit pentru performanțele sale, tehnicianul, cîștigă bani frumoși chiar și atunci când este concediat.

Cuprins:

  • Cât a câștigat Mourinho de pe urma concedierilor
  • Cam cât costă rezilierea contractului
  • Concediat după eșecul din Liga Campionilor

Cât a câștigat Mourinho de pe urma concedierilor

De-a lungul carierei sale de antrenor, Jose Mourinho ar fi acumulat o sumă impresionantă, estimată la peste 100 milioane euro, din compensații financiare pentru concediere. Mai exact, conform jurnaliștilor de la publicația Record, antrenorul portughez ar fi încasat compensații de 108 milioane euro în cei 25 de ani de antrenorat.

De-a lungul carierei a avut unsprezece experienţe în calitate de antrenor principal, pregătind echipe din Porrtugalia, Anglia, Italia, Spania şi Turcia. Mourinho  el şi-a construit un nume datorită trofeelor câștigate și a performanțelor înregistrate. Drept care, de fiecare dată când a fost concediat, în șapte cazuri, până acum, banii încasați au fost pe măsura valorii sale.

Informația apare la câteva zile după ce antrenorul portughez a fost nevoit să părăsească banca echipei Fenerbahce Istanbul. Tehnicianul a fost demis după eliminarea echipei sale din din play-off-ul Ligii Campionilor, de către Benfica Lisabona. Jose Mourinho a încasat, de la conducerea clubului turc, 15 milioane de euro pentru rezilierea contractului.

„Concedierea lui «Special One» costă scump”, susține și cotidianul spaniol Marca, după demiterea de la Fenerbahce.

Cam cât costă rezilierea contractului

Cotidianului portughez Record susține că antrenorul de 62 de ani ar fi încasat de la Manchester United, în decembrie 2018, după ce a fost obligat să părăsească banca tehnică, un cec în valoare de 22 milioane euro. Aceasta este cea mai mare compensație de concediere pe care a primit-o până în prezent.

Chelsea Londra, i-ar fi plătit, în 2007, la concediere, suma de 20,9 milioane de euro, iar Real Madrid completează podiumul cu un cec de 19,7 milioane, şase ani mai târziu.

Italienii de la AS Roma ar fi plătit şi 3,5 milioane euro pentru a se despărți de Mourinho în 2024. Iar acum, urmează Fenerbahce care i-ar fi decontat suma de 15 milioane de euro.

Mourinho, concediat după eșecul din Liga Campionilor

Portughezul Jose Mourinho a fost demis din funcția de antrenor al echipei turce Fenerbahce, după eliminarea din Liga Campionilor. Fenerbahce a pierdut, miercuri, meci retur cu Benfica din play-off-ul Ligii Campionilor. Portughezii au câștigat partida decisivă cu scorul 1-0, după o remiză (0-0) în tur.

Fener a retrogradat în grupa principală din Europa League, spre dezamăgirea suporterilor turci.

„Colaborarea cu Jose Mourinho, care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre începând cu sezonul 2024-2025, a luat sfârșit. Îi mulțumim pentru eforturile depuse până acum pentru echipa noastră și îi dorim mult succes în carieră”, a transmis conducerea clublui Fenerbahce .

