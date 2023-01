Naomi Osaka este însărcinată! Fostul număr unu mondial a anunţat vestea pe reţelele sociale: „O actualizare de viață pentru anul 2023”

La câteva zile după ce s-a retras de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka a anunțat că este însărcinată, notează .

Cu toate că nu a oferit nicio informație în ceea ce privește motivul pentru care a hotărât să nu participe la competiția de la Melbourne, care începe pe 16 ianuarie, Naomi Osaka a postat miercuri pe rețelele de socializare un mesaj alături de o fotografie cu o ecografie.

Se pare că tenismena nu intenţionează să revină pe teren, ca jucătoare, mai devreme de anul 2024.

„Abia aștept să mă întorc pe teren, dar iată o actualizare de viață pentru anul 2023.

Ultimii ani au fost cel puțin interesanți, dar am învățat că momentele cele mai provocatoare din viață pot fi și cele mai distractive. Aceste luni pe care le-am petrecut departe de sport mi-au oferit o nouă dragoste și apreciere pentru jocul pentru care mi-am dedicat viața.

Realizez că viața este atât de scurtă și nu iau niciun moment de-a gata, fiecare zi este o nouă binecuvântare și o aventură. Știu că am atât de multe lucruri la care să aspir în viitor, dar un lucru pe care îl aștept este să văd cum copilul meu mă urmărește într-un meci și îi spune cuiva „Aceea este mama mea”. Haha!

2023 este un an care va fi plin de lecții pentru mine și sper să ne vedem la anul, pentru că voi fi la Australian Open 2024. Vă iubesc pe toți, infinit!

Notă de subsol: Nu cred că există un cale corectă și perfectă pe care să o urmezi în viață, dar am simțit mereu că dacă merg înainte, cu intenții bune, voi găsi calea mea în cele din urmă”, a scris Naomi Osaka pe Twitter.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023.

