B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Nepoata Simonei Halep, gimnasta Cristina Halep, ar fi fost agresată de antrenoare: „Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr” (FOTO)

Nepoata Simonei Halep, gimnasta Cristina Halep, ar fi fost agresată de antrenoare: „Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr” (FOTO)

Traian Avarvarei
23 aug. 2025, 21:58
Nepoata Simonei Halep, gimnasta Cristina Halep, ar fi fost agresată de antrenoare: „Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr” (FOTO)
Sursa Foto: Hepta.ro

Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, se numără printre sportivele abuzate de Maria Gîrbea, una dintre cele mai bune antrenoare de gimnastică ritmică ale României. Gîrbea a fost suspendată, pe o perioada nedeterminată, de la lotul olimpic după plângerile făcute de cel puțin șase gimnaste.

Cuprins

  • Cum ar fi agresat-o antrenoarea pe Cristina Halep
  • Ce acuzații au mai fost aduse antrenoarei de gimnastică

Cum ar fi agresat-o antrenoarea pe Cristina Halep

Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, are acum 16 ani. Ea ar fi suferit rele tratamente în mai 2024.

„Au avut multe dovezi împotriva Mariei Gîrbea. Filmulețe, mesaje, mărturii. Comisia de Etica a COSR a luat decizia normală. Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr pe nepoata Simonei Halep, Cristina”, au spus sursele Golazo.

Publicația a intrat în posesia clipului în cauză, în care se vede cum antrenoarea pare că o lovește cu palma pe Cristina, apoi o trage de păr.

Sursa foto: Captură video – Golazo

Ce acuzații au mai fost aduse antrenoarei de gimnastică

Antrenoarea Maria Gîrbea a fost suspendată din gimnastică pentru agresiuni verbale și fizice, după un clip publicat de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS), în ianuarie 2025, în care șase gimnaste, care au fost de-a lungul timpului în lotul național de ritmică, susțineau că au fost abuzate fizic și psihic de antrenori.

„Am asistat și la o bătaie cu bățul în cap, în care doamna Maria îi dădea Luizei în cap”, mărturisea, de exemplu, Denisa Mailat.

Comisia de Etică a COSR a analizat cazul și a decis s-o suspende pe antrenoare de la lotul olimpic.

Cristinel Romanescu, președintele Comisiei de Etică a COSR, a declarat pentru Golazo: „Doamna Gîrbea a fost suspendată de la lotul olimpic, e adevărat. Au existat destul plângeri la adresa dumneaei și am luat această decizie. Trebuie mai multă transparență, iar cei de acolo, de la Federație trebuie să-și facă ordine. Acum avem plângeri și pe adresa sportivelor care au făcut, la rândul lor, acuzații”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
Sport
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac
Sport
Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac
Ioan Varga a ales înlocuitorul lui Dan Petrescu. La cine s-a orientat patronul CFR
Sport
Ioan Varga a ales înlocuitorul lui Dan Petrescu. La cine s-a orientat patronul CFR
Gigi Becali a dat verdictul! Cine este „numărul 1”, după partida cu Aberdeen: „El e cel mai bun”
Sport
Gigi Becali a dat verdictul! Cine este „numărul 1”, după partida cu Aberdeen: „El e cel mai bun”
Mirel Rădoi, după reușita Universității Craiova în fața turcilor: „Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova”
Sport
Mirel Rădoi, după reușita Universității Craiova în fața turcilor: „Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova”
FCSB – Aberdeen 2-2. Campioana României a fost la un pas de a-i învinge pe scoțieni în play-off Europa League
Sport
FCSB – Aberdeen 2-2. Campioana României a fost la un pas de a-i învinge pe scoțieni în play-off Europa League
Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința suferită de CFR Cluj în Suedia: „A fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat” (VIDEO)
Sport
Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința suferită de CFR Cluj în Suedia: „A fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat” (VIDEO)
CFR Cluj, înfrângere umilitoare în play-off-ul Conference League. A pierdut lamentabil în fața celor de la Hacken
Sport
CFR Cluj, înfrângere umilitoare în play-off-ul Conference League. A pierdut lamentabil în fața celor de la Hacken
Lovitură pentru FCSB înaintea partidei cu Aberdeen. Autoritățile britanice au luat decizia în privința lui Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan
Sport
Lovitură pentru FCSB înaintea partidei cu Aberdeen. Autoritățile britanice au luat decizia în privința lui Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan
Mirel Rădoi, înaintea partidei cu Instanbul Bașakșehir: „Orice greșeală poate fi fatală”
Sport
Mirel Rădoi, înaintea partidei cu Instanbul Bașakșehir: „Orice greșeală poate fi fatală”
Ultima oră
21:30 - România, în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu învață, nici nu lucrează. „Rezultatele școlare slabe, o preocupare majoră”
20:57 - Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru înșelăciune. Cum a păcălit zeci de oameni și o companie străină. Prejudiciul sare de 400.000 de lei
20:30 - Ce n-ar trebui să comanzi niciodată dintr-un restaurant: „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore”
19:59 - Însoțitor de zbor, concediat după ce a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
19:29 - Patru morți într-un teribil accident în Argeș. Cum s-a produs tragedia
19:12 - Codin Maticiuc a dezvăluit cu cât îi plătește pe actorii din filmele sale: „Ăsta-i adevărul!”
18:48 - Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
18:26 - Bătaie între muncitorii români și nepalezi, într-o fabrică din Baia Mare. Poliția a intervenit. Posibilele cauze ale conflictului (VIDEO)
17:56 - Radu Vâlcan, despre partea nevăzută de la Insula Iubirii: Mereu mă surprinde câte ceva. Mă consumă psihic și simt nevoia de o vacanță
17:26 - Bănescu: Degeaba ne lăudăm că suntem creștini, nu prea mai suntem. Un creștin nu e un om agresiv, analfabet, rău, care-și încheie îndemnurile la violență cu „Doamne, ajută!”. Suntem țara cu cel mai mare număr de femei ucise (VIDEO)