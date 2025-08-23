Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, se numără printre sportivele abuzate de Maria Gîrbea, una dintre cele mai bune antrenoare de gimnastică ritmică ale României. Gîrbea a fost suspendată, pe o perioada nedeterminată, de la lotul olimpic după plângerile făcute de cel puțin șase gimnaste.

Cum ar fi agresat-o antrenoarea pe Cristina Halep

Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, are acum 16 ani. Ea ar fi suferit rele tratamente în mai 2024.

„Au avut multe dovezi împotriva Mariei Gîrbea. Filmulețe, mesaje, mărturii. Comisia de Etica a COSR a luat decizia normală. Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr pe nepoata Simonei Halep, Cristina”, au spus sursele

Publicația a intrat în posesia clipului în cauză, în care se vede cum antrenoarea pare că o lovește cu palma pe Cristina, apoi o trage de păr.

Ce acuzații au mai fost aduse antrenoarei de gimnastică

Antrenoarea Maria Gîrbea a fost suspendată din gimnastică pentru agresiuni verbale și fizice, după un clip publicat de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS), în ianuarie 2025, în care șase gimnaste, care au fost de-a lungul timpului în lotul național de ritmică, susțineau că de antrenori.

„Am asistat și la o bătaie cu bățul în cap, în care doamna Maria îi dădea Luizei în cap”, mărturisea, de exemplu, Denisa Mailat.

Comisia de Etică a COSR a analizat cazul și a decis s-o suspende pe antrenoare de la lotul olimpic.

Cristinel Romanescu, președintele Comisiei de Etică a COSR, a declarat pentru Golazo: „Doamna Gîrbea a fost suspendată de la lotul olimpic, e adevărat. Au existat destul plângeri la adresa dumneaei și am luat această decizie. Trebuie mai multă transparență, iar cei de acolo, de la Federație trebuie să-și facă ordine. Acum avem plângeri și pe adresa sportivelor care au făcut, la rândul lor, acuzații”.