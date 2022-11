Norvegia, campioana mondială, a câștigat și Campionatul European de handbal feminin / România a terminat pe 12. Cristina Neagu, cel mai bun inter stânga al turneului

Norvegia a cucerit Campionatul European de handbal feminin pentru a noua oară în istorie, duminică seară, după o revenire fantastică în partida cu Danemarca, și deține în prezent atât coroana continentală, cât și titlul mondial.

Norvegia a câștigat și Campionatul European de handbal feminin

Selecționata norvegiană, campioana mondială en-titre, s-a văzut condusă încă din startul confruntării cu Danemarca, care a jucat prima sa finală europeană după 18 ani. Cu handbaliste ca Nora Mork sau Henny Reistad în formă maximă, Norvegia a preluat controlul partidei spre final și a reușit să se impună, scor final 27-25.

Tot duminică, dar ceva mai devreme, Muntenegru a produs o mare surpriză și a învins-o pe campioana olimpică în exercițiu, Franța, câștigând astfel medalia de bronz. Deși în grupe a arătat excelent și era cotată de mulți cu șanse la trofeu, selecționata franceză a încheiat Europeanul fără vreo medalie.

România a terminat turneul pe locul 12

Echipa națională a României a încheiat Campionatul European pe locul 12, cu două victorii, împotriva Macedoniei de Nord în grupa preliminară (31-23), respectiv împoriva Spaniei în grupa principală (28-27).

Cristina Neagu, prima handbalistă care , a fost aleasă cel mai bun inter stânga al turneului. Actuala ediție a fost ultima pentru ea.

„E ceva ce o să rămâna acolo pentru totdeauna, sunt mândră să fiu acolo alături de nume mari ale handbalului internațional. Cred că la vârsta mea am făcut un turneu foarte bun și în continuare cred că jucătoarele cu mai mare experiență au ținut în viață echipa națională și la acest turneu și aici nu este vorba de mine, este vorba și de Crina, de Eliza și portarii pe alocuri au făcut niște meciuri bune.

Sigur, și celelalte fete, dar s-a vorbit foarte mult că avem echipă tânără, dar am continuat să jucăm cu fetele cu experiență și uite că dacă nu se întâmpla ce se întâmpla ieri și poate obțineam măcar un punct altul era și moralul astăzi și poate am fi făcut un meci mai bun. Cred că n-am făcut un meci atât de rău, dar e clar că nu am fost la nivelul nostru maxim din păcate”, Cristina Neagu, căpitanul echipei naționale, după ultimul meci al României la actuala ediție a EURO.