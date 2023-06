Novak Djokovic e campion la Roland Garros, după ce l-a învins pe Casper Ruud. Sârbul a devenit cel mai titrat tenismen din istorie (VIDEO)

Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) e campion la Roland Garros, după ce l-a învins pe Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP), scor 7-6(1), 6-3, 7-5. Meciul a durat trei ore și 16 minute.

Pentru victoria sa, Djokovic va primi de 2,3 milioane de euro și va reveni pe primul loc ATP. La rândul său, Ruud va primi 1,15 milioane de euro.

Sârbul a devenit astfel cel mai titrat tenismen din istorie, cu 23 de titluri. Nu mai puțin de 10 titluri a câștigat numai la Australian Open. El e urmat de Nadal, cu 22, și de Federer, cu 20 de titluri.

Djokovic a câștigat ambele turnee de Grand Slam din acest an, Australian Open și Roland Garros, amintește

Pentru Djokovic este al treilea titlu pe zgură de la Paris, după cele din 2016 și 2021.

În 5 meciuri jucate contra lui Djokovic, Ruud nu a câștigat niciun set.

🏆 Forever raising the bar 🏆 masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.

— Roland-Garros (@rolandgarros)