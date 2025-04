Novak Djokovic, rușinat după un meci „groaznic”: „Cer scuze tuturor celor care au fost nevoiți să vadă asta”

Novak Djokovic (37 de ani, locul 5 ATP) s-a arătat extrem de dezamăgit de el după ce a ratat calificarea în optimile de finală ale turneului Masters de la Monte Carlo. El le-a cerut scuze fanilor pentru prestația avută în partida cu Alejandro Tabilo (27 de ani, 32 ATP).

Djokovic a cerut scuze fanilor după ce a fost învins de Tabilo

Novak Djokovic a fost învins de chilianul Alejandro Tabilo în două seturi, scor 3-6, 4-6, și a ratat astfel calificarea în optimile de finală de la Monte Carlo.

După meci, sârbul a admis că a jucat prost și le-a cerut scuze fanilor, notează

„Păi, mă așteptam să joc măcar un meci decent. Nu să fie așa. A fost groaznic. Nu aveam așteptări mari, chiar nu aveam, știam că voi juca împotriva unui adversar puternic și știam că probabil voi juca destul de prost. Dar atât de prost… Asta nu mă așteptam”, a spus Novak Djokovic.

El a prezentat și scuze: „E un sentiment îngrozitor să joci așa și îmi cer scuze tuturor celor care au fost nevoiți să vadă asta. Nu știu. Nu am nicio explicație. O am și nu o am. Nu mă interesează prea mult. Totul e în regulă. Doar o mică, mică problemă. Nu sunt accidentat”.

Djokovic a afirmat apoi că va mai juca pe zgură doar la Roland Garros.