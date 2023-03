O baschetbalistă de origine română face senzație în SUA și are propria colecție Nike. Sabrina Ionescu a insistat să apară și motive românești pe pantofi (FOTO, VIDEO)

Sabrina Ionescu, o vedetă de origine română a baschetului feminin din SUA, are propria colecție Nike, iar sportiva a insistat să aducă un mic omagiu României în designul pieselor vestimentare, potrivit .

Sabrina Ionescu are propria colecție Nike, cu motive românești

Născută în SUA în California în 1997, Sabria Ionescu provine dintr-o familie de români care au emigrat în SUA și vorbește bine limba noastră. Ea a insistat să apară și motive românești în colecția Nike care îi poartă numele.

În primăvară, Nike va comercializa modelul „Nike Sabrina 1”, al 12-lea pantof cu semnătură din WNBA, campionatul american de baschet feminin.

Baschetbalista a adăugat pe pantof un model geometric brodat, care a fost inspirat de arta și arhitectura tradțională românească.

„A fost important pentru mine sa incorporez locul de unde vin, cum am ajuns aici si multe dintre sacrificiile pe care parintii si familia mea le-au facut pentru ca eu sa pot juca baschet si sa practic jocul pe care il iubesc. Am vrut sa prezint asta in designul pantofului”, a declarat Sabrina Ionescu.

Pe arcul pantofului se regăsește și sloganul ei, „Oriunde. Oricine”.

„Cred ca este super important ca nu este doar un pantof. Este vorba despre povestea pe care o spune si despre ceea ce va face pentru toti cei care il vad si il cumpara. Nu mi-am dorit sa fie cel mai pantof de baschet, mi-am dorit sa fie cel mai bun pantof sport”, a mai spus baschetbalista.

Sabrina Ionescu este considerată una dintre cele mai mari jucătoare din istoria NCAA, baschetul american de colegiu, și principala stea în devenire din WNBA. De altfel, în 2022, ea a fost denumită „All Star, All WNBA” și a obținut o medalie de aur.