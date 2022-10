O tenismenă, revoltată că Simona Halep a primit sprijin din partea AJPT. Ce mesaj a postat aceasta

La șase zile de când a fost suspendată temporar ca urmare a unui rezultat pozitiv la testarea anti-doping efectuată la US Open, Simona Halep a primit sprijinul Asociației Jucătorilor Profesioniști de Tenis, notează

Organizația înființată de Novak Djokovic și Vasek Pospisil și-a exprimat susținerea vizavi de sportiva noastră, însă încurajările au fost aspru contestate de o jucătoare din circuit, Tara Moore (30 de ani, locul 671 WTA), suspendată și ea pentru dopaj încă de la începutul verii.

Moore a avut două reacții în mediul online prin care și-a arătat frustrarea pentru faptul că AJPT nu a ajutat-o și pe ea sau pe o altă colegă în momentul în care au fost suspendate pentru dopaj.

„Mulțumesc AJPT că ne-ați ajutat și pe mine, și pe Barbara Gatica”, a postat Moore, sarcastică, pe contul personal de .

