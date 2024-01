Fotbalistul olandez Bart Meijers, contrariat de viața în România: „Prea mari diferențe între bogați și săraci. Unde e clasa de mijloc?”

Bart Meijers este unul dintre cei mai vechi străini din România. Este în al 4-lea an de când a venit în țara noastră, la , fiind un fotbalist esențial pentru echipa prahoveană.

Meijers nu este obișnuit ca o țară europeană să nu aibă clasă de mijloc

„Înainte de a veni nu știam foarte multe despre țară, doar că e mai mare (n.r- decât Olanda), că are o natură superbă. Nu știam că e conectată la mare. După patru ani în România știu despre lucruri pozitive, știu despre lucruri negative. E ca peste tot în lume.

Ca detaliu pozitiv aș menționa natura. Nu avem asemenea forme de relief în Olanda, munți, viața sălbatică. Detalii negative? (râde) Este o listă prea lungă. Glumesc! Mi se pare că este o diferență prea mare între și cei . Asta este supărător. Sunt prea mari diferențele.

În țara mea există clasa de mijloc, ceea ce nu prea este în România. Dar asta e politică, eu am venit aici să joc fotbal, atât”, a declarat fundașul Petrolului într-un interviu acordat .

În România este show auto de mașini scumpe

Fotbalist esențial al Petrolului, Bart a fost șocat, la început, de un detaliu sesizat în Ploiești. Tânărul din Breda, un orășel de 50.000 de locuitori, a fost „impresionat” de un aspect surprins și de alți mulți români.

„Și-acum am fost în vacanță în Olanda, de sărbători, am văzut foarte multe mașini «normale», clasa medie. În România, sunt mașini scumpe. , parcă ar fi un show auto. Poți vedea Bentley, Rolls Royce, dar și căruțe! E o diversitate…

Ți-am zis, mulți oameni din Olanda sunt integrați în clasa de mijloc, în România sunt fie bogați, fie săraci, ceea ce nu e bine pentru societate.

Am fost surprins în primul sezon, mai ales, când am mers să jucăm un meci în deplasare și-am trecut printr-un sat. Am văzut cum trăiesc oamenii acolo… Am fost intrigat! Acum, știu, nu mai sunt surprins, după 4 ani”, a detaliat Meijers.