Olimpiu Moruțan ar fi ajuns la un acord de principiu cu Galatasaray. Ce spune Gigi Becali despre transfer: „Eu am cerut 10 milioane”

Transferul lui Olimpiu Moruțan la Galatasaray, care l-a luat recent și pe Alexandru Cicâldău, ar fi doar o chestiune de timp. Gigi Becali spune că mutarea încă nu s-a concretizat, dar se așteaptă ca ultimele detalii să fie prefectate duminică.

Jurnalistul italian Nicolo Schira anunțase că Olimpiu Moruțan ar fi ajuns la un acord de principiu cu Galatasaray, echipă de care ar fi „fascinat”, și că în calea transferului a mai rămas doar concretizarea unei înțelegeri între clubul din Turcia și FCSB.

„Olimpiu Moruțan este fascinat de Galatasaray și a ajuns la un acord de principiu pentru un contract până în 2026 cu Galatasaray SK, care încă nu a ajuns la un acord cu FCSB. Se desfășoară discuții în încercarea de a finaliza afacerea”, a scris Nicolo Schira, pe Twitter.

