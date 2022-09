Orașul Buftea a găzduit Cupa Shagya Arab, o competiție ecvestră de anduranță. Primarul Gheorghe Pistol: Primăria Buftea poate fi un partener de nădejde în derularea unor astfel de evenimente

Buftea a găzduit în septembrie 2022 o competiție sportivă ecvestră de anduranță. Sâmbătă a avut loc cea de-a IX-a ediție a Cupei Shagya Arab, în cadrul căreia spectatorii au avut ocazia să admire superbele exemplare de cai pur sânge arab în cinci probe internaționale.

Competiția a fost organizată cu sprijinul Federației Ecvestre Internaționale şi a Federației Ecvestre Române, în asociere cu Consiliul Judeţean Ilfov şi Primăria Buftea, având sprijinul Ministerului Tineretului şi Sportului.

„Ca în fiecare an, autoritățile locale au fost alături de Consiliul Județean și Clubul Sportiv Shagya România în desfășurarea acestui eveniment. Am asigurat toate condițiile necesare desfășurării acestui concurs. Încercăm de la an la an, să îmbunătățim condițiile de desfășurare prin găsirea unor noi trasee, sigure atât pentru călăreți, cât și pentru cai. Ne bucurăm că Federația Ecvestră Internațională, Federația Ecvestră Română, Clubul Shagya România, prin președintele Viorel Dabija, și-au manifestat încrederea în noi și au înțeles că Primăria Buftea poate fi un partener de nădejde în derularea unor astfel de evenimente”, a declarat primarul orașului Buftea, Gheor­ghe Pistol, un mare iubitor de cabaline și sporturi ecvestre.



La evenimentul sportiv au fost prezenți sportivi din Bulgaria, Ucraina, SUA și România, precum și oficiali din Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Ungaria și România.

„Comunitatea are nevoie de astfel de evenimente. Cupa Shagya este un eveniment sportiv de excepție. Felicitări participanților si organizatorilor. Sunteți de la an la an mai buni si puteți conta pe sprijinul Consiliului Județean și al Primăriei Buftea”, a declarat Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.