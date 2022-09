Patrick Mouratoglou rupe tăcerea. Ce a spus antrenorul francez despre jocul Simonei Halep și despre eliminările premature

Simona Halep a avut un parcurs oscilant în cele aproape nouă luni care s-au scurs din 2022, an în care a câștigat primul titlu de categorie WTA 1000 după Roma 2020, dar în care a fost eliminată prematur de la US Open și Roland Garros. Patrick Mouratoglou, care a devenit oficial noul său antrenor în aprilie, a vorbit despre evoluțiile fostului lider mondial la turneele de Grand Slam din acest an.

Cea mai titrată tenismenă a României a părăsit Roland Garros încă din turul II, suferind un atac de panică în partida cu Qinwen Zheng.

Deși în sezonul de iarbă a arătat neașteptat de bine, Simona Halep a clacat în semifinalele Wimbledon, când – din postura de mare favorită – a fost eliminată de Elena Rybakina, cea care avea să și câștige trofeul. Pentru româncă a fost una dintre cele mai slabe partide din carieră din punct de vedere al serviciului.

Oscilațiile au continuat pe hardul nord-american, acolo unde Simona Halep a cucerit primul titlu WTA de categorie WTA 1000 după mai bine de doi ani, , o performanță care a readus-o în Top 10 mondial și i-a dat elan în cursa către Turneul Campioanelor. După parcursul extrem de convingător din Canada, românca a fost lăsată fără replică de relativ necunoscuta Daria Snigur .

Ce spune Patrick Mouratoglu despre jocul Simonei Halep la turneele de Grand Slam din 2022

„Cred că a fost complet epuizată, fizic, dar mai mult mental. Am început să lucrăm împreună în aprilie și s-au instalat multe schimbări. Nu mi-aș fi dorit să se întâmple majoritatea dintre ele. Este alegerea ei. Dar ea a făcut multe schimbări pentru că asta este personalitatea ei.

Simona e foarte generoasă în eforturi și dă 100% tot timpul. Ea a muncit mult mai mult decât oricând. Nu știu cum era înainte, dar din ce am auzit de la ea și de la antrenorul ei de fitness, a muncit foarte, foarte, foarte mult alături demine. Ea a decis să meargă cu mine 100% și pentru că a vrut să aibă în echipă oameni care lucrează cu mine, deci multe schimbări.

Atacul de panică de la Roland Garros a fost pentru că a vrut să facă totul prea bine și a dus prea mult stres pentru a face față. Dar acesta a fost primul semnal că a fost dificil din punct de vedere mental. Apoi s-a descurcat bine. A jucat o mulțime de turnee pentru că trebuia să joace, trebuia să o facă pentru a avea meciuri în picioare.

Nu am schimbat modul în care joacă, dar am făcut câteva ajustări, așa că este ceva nou. Știam unde vrem să mergem, dar ne adaptăm la situație în fiecare etapă, iar asta a fost corect să facem în acel moment. Bineînțeles că, din cauza asta, în semifinalele de la Wimbledon, ea era foarte epuizată din punct de vedere emoțional”, a spus antrenorul francez pentru I News, potrivit .