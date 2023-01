Pe cine va antrena Mirel Rădoi după despărțirea de Craiova / Fostul selecționer și-a găsit noua echipă

După eliminarea din Cupa României, . Antrenorul a stat pe tușă doar două luni după experiența pe care a avut-o cu oltenii, iar acum s-a aflat pe cine va antrena.

Ce echipă va antrena Mirel Rădoi după despărțirea de Craiova

Fostul antrenor al CS Universitatea Craiova este acum în Arabia Saudită, acolo unde a semnat cu echipa Al Tai, de pe locul 9 în campionat. În această echipă joacă fostul dinamovist Collins Fai.

Mirel Rădoi se va confrunta cu Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, dar și cu Marius Șumudică, antrenor la Al Raed. Fostul selecționer a semnat pentru un an și jumătate, potrivit .

Al Tai este a patra echipă care ar urma să fie antrenată de Mirel Rădoi, după FCSB, naționala de tineret, naționala mare și CS Universitatea Craiova.

Rădoi ar urma să încaseze la noua echipă un salariu de 1,2 milioane de dolari. Astfel, într-un an și jumătate, el va primi 1,8 milioane de dolari.

Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova

„Între mine și jucători nu s-a întâmplat nimic. Cred că nea Sorin a înțeles greșit mesajul. I-am zis că îi sunt mereu recunoscător că m-a debutat ca fotbalist, Dar să ne spună nouă ce să facem la meciuri, la antrenamente… nu am acceptat și nu voi accepta asta niciodată! Nu am ceva cu el, zic doar ce m-a deranjat. Eu le spun în față. Cred că indiferent cine face propunerile, tot patronul Mihai Rotaru a fost cel care m-a adus”, a spus Mirel Rădoi când a demisionat.

În drumul de la flash-interviu spre conferință, care a fost lung după spusele antrenorului, el a luat decizia de a demisiona din cadrul echipei: „Drumul a fost lung de la flash interviu până aici. Pe drum am luat decizia! În momentul în care stai și le pui cap la cap… am tot colectat informații cât am fost aici. Decât să fie o situație implozivă, mai bine plec eu! Apoi lucrurile se vor lămuri. Nu făceam decât să ne păcălim singuri dacă mai rămâneam.