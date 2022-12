CUTREMUR în vestiarul Craiovei! Mirel Rădoi a demisionat / Cine va prelua echipa

Eliminarea din Cupa României a fost picătura care a umplut paharul la Craiova, întrucât antrenorul principal Mirel Rădoi a luat decizia să demisioneze de la echipă. În zona de flash-interviu, acesta a spus că va continua la CS Universitatea Craiova, dar la scurt timp s-a răzgândit și a transmis că va demisiona.

Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova

După eliminarea din Cupa României, Universitatea Craiova a rămas fără antrenor principal. Situația fusese una tensionată la club în ultimele zile, așa că în urma discuției avute cu cei din conducere, tehnicianul a decis să pună punct aventurii sale în Banie.

Rădoi fusese numit pe banca tehnică a oltenilor în luna august, după ce la începutul campionatului Laszlo Balint a fost cel care a antrenat echipa patronată de Mihai Rotaru.

Antrenorul a vorbit despre situație și a menționat că „Între mine și jucători nu s-a întâmplat nimic. Cred că nea Sorin a înțeles greșit mesajul. I-am zis că îi sunt mereu recunoscător că m-a debutat ca fotbalist, Dar să ne spună nouă ce să facem la meciuri, la antrenamente… nu am acceptat și nu voi accepta asta niciodată! Nu am ceva cu el, zic doar ce m-a deranjat. Eu le spun în față. Cred că indiferent cine face propunerile, tot patronul Mihai Rotaru a fost cel care m-a adus”.

În drumul de la flash-interviu spre conferință, care a fost lung după spusele antrenorului, el a luat decizia de a demisiona din cadrul echipei: „Drumul a fost lung de la flash interviu până aici. Pe drum am luat decizia! În momentul în care stai și le pui cap la cap… am tot colectat informații cât am fost aici. Decât să fie o situație implozivă, mai bine plec eu! Apoi lucrurile se vor lămuri. Nu făceam decât să ne păcălim singuri dacă mai rămâneam.

Îmi pare rău doar că nu am reușit să ne calificăm în Cupă. Nu mi-a fost ușor nici mie să îi văd așa. Dar concluzia e că nu am putut face mai mult. Au apărut aceste lucruri interne care au dinamitat situația”.

Rădoi, OUT de la Craiova după eliminarea din Cupa României

„O primă repriză bună, am avut șanse clare de a marca. Au fost 5 situații clare. Am început bine și partea secundă, am reușit să înscriem. Cred că pe un moment de relaxare al nostru, am zis că e meciul câștigat… golul 2 pe care l-am primit ne-a debusolat.

Pe final de joc am dat și semne de oboseală, n-am mai reușit să atacăm profunzimea. Astea le-am cerut, dar nu am putut. Din păcate, nu am reușit să egalăm. Am înțeles că o remiză ne-ar fi calificat.

Nu sunt nemulțumit de vreun jucător anume astăzi, doar de rezultat. Probabil meciul cu FCU Craiova și declarațiile din interior ne-au afectat. Încercăm să rezolvăm, dacă nu putem, ridicăm mâna ca la școală și gata. Eu o să le ridic pe amândouă, că nu prea mi-a plăcut acolo”, a spus Mirel Rădoi pentru Orange Sport.



Cine va prelua banca Universității Craiova

După demisia lui Mirel Rădoi, patronul Mihai Rotaru pare că s-a orientat rapid. Potrivit informațiilor , Corneliu Papură va fi cel care va asigura interimatul pe banca oltenilor, acesta urmând să antreneze echipa în ultimele două jocuri rămase de disputat din 2022. Antrenorul face parte din club și în acest moment, fiind responsabilul echipei secunde, din Liga 3.

Ulterior, în pauza competițională din iarnă, Craiova va trebui să își găsească un nou tehnician, cel care va conduce echipa în 2023 spre singurul obiectiv care mai poate fi realizat: câștigarea campionatului.