Petre Cozma, mesaj dur: „Nu o să mai intru în Dinamo, nu mai vreau nimic cu numele lui Marian Cozma acolo”

Petre Cozma, tatăl regretatului Marian Cozma, i-a criticat pe oficialii de la secția de handbal a Clubului Sportiv Dinamo pentru că au desființat grupa de „juniori 2” și spune că o să mai permită materiale care să amintească de fiul său în Sala Polivalentă Dinamo, transmite Playsport.ro.

Petre Cozma: „Domnii de la Dinamo au lăsat copiii fără handbal”

„Este vorba de grupa de «juniori 2» pe care eu o pregăteam de 9 ani, copii pe care i-am crescut și care evoluează, prin parteneriatul cu Dinamo, de vreo cinci ani, sub numele acestui club drag sufletului meu, până azi. Ei se antrenau la școala la care a învățat Marian, numărul 30, din cartierul Tei”, a spus Petre Cozma pentru publicația citată.

Întrebat dacă a primit vreo explicație pentru această decizie, Petre Cozma a răspuns: „Față în față nu mi-a spus nimeni absolut nimic, chiar dacă am căutat să stau de vorbă. Eu am aflat acum vreo trei săptămâni, când m-am întors cu copiii din cantonament. Am încercat să aflu și nimeni nu spune nimic. La grupa asta este și Andrei, nepotul lui Marian. A fost trist, supărat, iar mie, îți spun sincer, chiar dacă sunt trecut prin atâtea, mi-au dat lacrimile. Și acum, când vorbesc cu tine, am lacrimi în ochi. Sunt din 1969 în Dinamo, 11 februarie 1969 și nu meritam așa o nedreptate. Nici eu nici copiii ăștia. Pentru că ei au mâncat de la asociație, de la Asociația Marian Cozma”.

Petre Cozma a precizat că juniorii în cauză au fost împărțiți pe la diverse echipe: „I-am dus peste tot, mie îmi rămâne să cresc alții”.

„Mai mult, nu o să mai intru în Dinamo, nu mai vreau nimic cu numele lui Marian Cozma acolo. Merg să iau placheta pusă de unguri, bannerul cu chipul lui Marian, care e al meu. Niciodată nu o să mai merg acolo! S-a dus dragostea”, a adăugat Petre Cozma.