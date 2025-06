Prima reacție a lui David Popovici după ce a cucerit medalia de Bronz la 50 de metri: „Niciodată nu au contat locurile pe care mă clasez”

a reușit o nouă performanță, iar de data aceasta s-a clasat pe locul trei la cursa de 50 de metri, de la Europeanul U23, din Slovacia.

se află în mare formă, după ce ieri a reușit să obțină medalia de aur la proba de 200 de metri liber. Popovici este gata pentru următoarea probă de 100 de metri și crede că rezultatul obținut vineri îl poate ajuta.

David Popovici a cucerit o nouă medalie

La finalul probei, după ce a reușit un nou parcurs de senzație, înotătorul român a oferit și o reacție. Acesta fost mulțumit de rezultatul său și a declara că locul pe care s-a clasat la concursuri nu a contat pentru el.

„Sunt foarte mulțumit că am coborât sub 22 de secunde, am mai făcut asta o singură dată. Niciodată nu au contat locurile pe care mă clasez, sunt foarte mulțumit de rezultat. Pentru o sută cât mai rapidă e clar că am nevoie de un 50 mai rapid.

E prima dată în ultimii ani când mă înscriu la 50m liber la un concurs important. Faptul că am luat și podium îmi dă încredere că 100m liber are foarte mult potențial. Pot să plec pe primii 50m cu un timp cât mai apropiat de ăsta și, până la urmă, al doilea 50 e specialitatea mea.

A fost un antrenament foarte bun. Nu îmi place neapărat proba asta. Se termină prea repede, se termină prea rapid, nu sunt cel mai mare fan. N-aș zice că e răul necesar, dar e o probă necesară pentru ce-mi doresc eu la 100m și 200m liber. E un instrument cumva pe care îl folosesc pentru probele principale”, a declarat David, la finalul probei, conform

David Popovici se pregătește pentru proba de 100 de metri, dar și pentru proba ștafetă

Aventura sportivului român la Europeanul de tineret din Slovacia nu s-a încheiat. Acesta mai are de disputat două probe, una la 100 de metri, iar cealaltă va fi în ștafetă 4x100m liber

La finalul cursei, în care a obținut medalia de bronz, David Popovici a vorbit și despre proba pe care o va avea Sâmbăta.

„Chiar mai devreme discutam cum să înotăm la ștafetă, cine să înoate dimineața, cine seara. Nu știu cum să facem. O să discutăm în seara asta și vedem”, a mai spus David Popovici, potrivit aceleiași surse.