Prima surpriză de pe tabloul feminin de la Roland Garros. Jucătoare de top 10, eliminată din primul tur (VIDEO)

Maria Sakkari (8 WTA) a fost învinsă în două seturi de Karolina Muchova (42 WTA), duminică, și a devenit prima jucătoare din top 10 mondial care părăsește ediția din 2023 a turneului de la Roland Garros.

Sportiva din Cehia a închis partida după mai puțin de două ore și 10 minute de joc, scor 7-5 / 7-5, și va fi prezentă în turul II al Openului Francez pentru a treia oară în carieră. Cel mai bun rezultat al său pe zgura de la Paris este calificarea în turul III, bifată atât în 2022, cât și în 2021.

The winning smile 😀 upsets no.8 seed Maria Sakkari 7-6(5), 7-5 and moves on to the second round.

— Roland-Garros (@rolandgarros)