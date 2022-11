Primele declarații ale lui Ionuț Negoiță despre procesul câștigat în „dosarul insolvenței”. Ce anunț a făcut despre revenirea în fotbal

Ionuț Negoiță a fost achitat după ce s-a dovedit că totul a fost făcut corect, prima insolvență a clubului Dinamo fiind inițiată și finalizată legal.

Ionuț Negoiță a fost achitat în „dosarul insolvenței”

Omul de afaceri a povestit despre procesul pe care la câștigat în „dosarul insolvenței”, dar și despre disponibilitatea lui în fotbal și în investițiile în acest sport. Negoiță a mărturisit că nu a avut emoții în legătură cu procesul, fiind conștient că totul este o invenție. Acesta a afirmat că altă variantă în afara de cea a insolvenței nu exista la acel moment chiar dacă a încercat până în ultimul moment să salveze clubul.

„Nu am avut nicio emoție din punct de vedere obiectiv și practic, poate puțin că în România e posibil orice. Dacă sunt unul dintre cei ghinioniști să fiu tratat nedrept.

Am știu că este o invenție. A fost luată toată activitatea mea economică și s-au interpretat niște lucruri în mod subiectiv, din ce motive, mi-e greu să cred, dar probabil a existat o intenție, sigur a existat vizavi de mine.

Când am declanșat procedura de insolvență, că nu aveam altă variantă, am apelat la cei mai buni profesioniști în domeniu. Am făcut contract cu cele mai bune firme, am zis că nu e de joacă deloc cu Dinamo. Vorbim despre un bun național, nu m-am gândit vreodată să iau în glumă asta.

Când s-a declanșat povestea, am apelat apoi la alții și la avocați, care mi-au confirmat că lucrurile sunt în regulă. Discutasem chiar cu domnul Piperea, am fost asigurat că tot ceea ce facem este bine. Am apelat la alți doi experți, mi s-a spus că nu se face nicio greșeală. De la bun început, totul a fost clar și făcut ca la carte.”

”Urăsc ce se întâmplă cu Dinamo”

Ionuț Negoiță regretă retrogradarea echipei însă se bucură că totuși echipa ”mai e în viață”. Omul de afaceri speră ca și a mărturisit că nu se gândește la o întoarcere în fotbal.

”Urmăresc ce se întâmplă cu Dinamo, atât cât îmi permite timpul, îmi pare rău că s-a retrogradat, faptul că echipa e în viață e un lucru bun, mi se pare inexplicabil că nu s-a găsit nimeni care să se implice. În perioada mea erau mulți specialiști, dar nu s-a implicat nimic.

Sper că până la urmă, dacă Dinamo rămâne în viață, să se găsească cineva cu bani. Dinamo trebuie stadion. Nu am fost niciodată în vreo gașcă, eu nu am făcut decât să cedez clubul și cam atât. Nu am pus niciun fel de piedică panului de organizare și nici nu concep că aș putea să-i fac rău clubului.

Cu toate că într-un fel sau altul, am de recuperat bani mulți de acolo. M-am abținut și nu vreau să fac rău clubului. Am dat Dinamo pe un leu. Mi-e dor de fotbal să mă uit și să joc și cam atât. Cel puțin în momentul ăsta sub nicio formă nu vreau să mă întorc în fotbal”, a spus Ionuț Negoiță, conform SportTotalFM.

a fost acuzat de complicitate la bancrută frauduloasă. Atât omul de afaceri cât și apropiații săi au fost bănuiți că ar fi ascuns intenționat din activele pe care le avea clubul Ștefan cel Mare. Însă, luni, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât să îl achite pe fostul patron al lui Dinamo.