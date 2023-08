Probleme pentru Sepsi la Aktobe. „A intervenit poliția, abia am reușit să scăpăm de aici”

Laszlo Dioszegi, conducătorul echipei Sepsi a vorbit la finalul meciului cu și care i-a calificat în play-off-ul Conference League despre incidenctele provocate de kazahi.

Fanii Aktobe au făcut scandal

Susținătorii echipei Aktobe nu au acceptat prea bine și au provocat un scandal la finalul meciului, fiind necesară intervenția poliției, conform

„A trebuit să intervină poliția, abia am reușit să scăpăm de aici. Lor nu le-a picat bine că ne-am calificat noi, dar nu e nicio problemă. Am stat vreo 30 de minute până să ieșim. Am stat în mijlocul galeriei lor, dar nu ne plângem. Cel mai important e că am reușit să învingem. Vom pleca mâine dimineață, la 10:00, așa a fost charterul. Bem un pahăr de vin, dar nu exagerăm”, a declarat Dioszegi în emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport 1.

„E o bucurie de nedescris. Trebuie să felicit jucătorii și staff-ul tehnic, s-au dăruit 100%. În ultimele 15 minute ne-au presat, dar fundașii noștri au fost excelenți. Toți au fost magnifici, Niczuly a scos o minge foarte grea în prima repriză. Poate mă așteptam un pic mai mult de la atacanți, dar Safranko a luptat ca un taur, a alergat cât pentru două meciuri”, a mai spus Dioszegi.