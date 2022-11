Protest in corpore al fotbaliștilor Germaniei la Campionatul Mondial din Qatar: Imaginile au devenit virale

Naționala de fotbal a Germaniei a desfășurat un protest inedit împotriva FIFA înaintea meciului cu Japonia din prima etapă a grupei E de la Campionatul Mondial.

După ce FIFA a interzis purtarea banderolei „One Love”, semn al toleranței și al diversității, fotbaliștii nemți au apărut peteren cu mâna la gură, aluzie la îngrădirea libertății de exprimare.

Federația Germană de Fotbal a postat și un comunicat despre inițiativă: „Am vrut să folosim banderola de căpitan pentru a susține valorile pe care le avem în echipa națională a Germaniei: diversitatea și respectul reciproc. Împreună cu alte națiuni, am dorit ca vocea noastră să fie auzită.

Nu a fost vorba despre a face o declarație politică – drepturile omului nu sunt negociabile. Ar trebui să fie de la sine înțeles, dar încă nu este cazul. De aceea, acest mesaj este atât de important pentru noi. A ne refuza banderola este același lucru cu a ne refuza o voce. Ne menținem poziția!”.

FIFA le-a amenințat cu sancțiuni drastice pe naționalele care voiau să poarte banderola, pe linie sportivă, iar luni, la 12:00, ora României, Olanda, inițiatoarea proiectului, a cedat prima și a anunțat că renunță. Apoi, rând pe rând, au „îngenuncheat” și celelalte: Anglia, Belgia, Țara Galilor, Elveția, Danemarca, Franța și, într-un final, și Germania.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.

Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position.

— Germany (@DFB_Team_EN)