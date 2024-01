Răspunsul lui Laszlo Dioszegi, patronul Sepsi, pus să aleagă între Ungaria și România, la fotbal

, Sepsi OSK. De la înființare, în 2011, clubul covăsnean a avut o ascensiune fulminantă, promovând în liga secundă în 2016, apoi, anul următor, în primul eșalon.

Sepsi OSK a reușit să câștige și patru trofee, ultimele două Cupe și Supercupe ale României aflându-se în vitrina clubului din Sfântu Gheorghe.

E clubul Sepsi OSK finanțat de Budapesta?

Se spune că o mare contribuție la afirmarea clubului de fotbal din Sfântu Gheorghe a avut-o și , pe care Laszlo Diosegi o dezminte categoric.

„Nu există așa ceva! Noi n-am primit niciodată (finanțare) la echipa mare, am spus de o mie de ori. Am primit sprijin financiar pentru a construi stadionul, apoi pentru academie. Atât. N-am primit și n-o să primim niciodată.

Dacă primeam, nu ne opream la o grilă de salarizare de 10.000 de euro, urcam imediat la 20.000 de euro/lună și ne băteam la primele trei locuri. Avem un buget bun, corect pentru clubul nostru, avem sponsori și din Ungaria, și din România, dar nu primim un euro, un dolar, un forint de la statul maghiar pentru prima echipă”, a declarat Laszlo Dioszegi pentru .

Pe cine susține: Ungaria sau România

Pus de jurnaliști să aleagă între echipa pe care o susține, Ungaria sau România, omul de afaceri a răspuns cu tact și diplomație. Diosegi a declarat că este mândru de originile sale maghiare, dar că simte ceva deosebit și când joacă echipa „tricolorilor”.

„Eu sunt maghiar, niciodată n-o să mint, o să țin cu naționala Ungariei. Dar țin și cu naționala României. Niciodată n-am ținut cu Germania, Franța sau Portugalia… Totuși, nici Ungaria, nici România nu au șanse să câștige Euro, maximum 1 la sută șanse”, a declarat Dioszegi.

A fost întrebat despre echipa pe care ar susține-o atunci când Ungaria ar juca împotriva României: „Am așteptat întrebarea asta de la dumneavoastră! Vă răspund cu o întrebare: dacă aveți un fiu și o fiică, pe cine preferați? Greu de ales, nu?! V-am dat răspunsul pe loc”, a răspuns extrem de inteligent Laszlo Diosegi.