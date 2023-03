Răzvan Belea a câștigat peste 1.100.000 de euro la EPT Paris 2023

O performanță cu totul deosebită a fost reușită de un român duminică, 26 februarie. La European Poker Tour Paris 2023, Răzvan „razvyqq” Belea a terminat pe primul loc la Main Event-ul seriei, cu un buy-in de 5.300 de euro. Succesul său se traduce prin suma câștigată: un premiu total de 1.170.000 de euro!

Originar din Târgu-Jiu și absolvent al Universității „Constantin Brâncuşi” din orașul cu același nume, românul nu este la prima reușită de top. În 2021, la Main Event-ul 888poker LIVE din București, a câștigat 50.000 de euro și un pachet Road to Vegas în valoare de 13.000 de dolari. Desigur, performanța sa actuală este cu adevărat ieșită din comun, căci câștigarea unui astfel de premiu de peste 1 milion de euro poate fi considerată reușita vieții sale.

Un vis devenit realitate pentru jucătorul român de poker

„Pare un lucru ireal, ce nu s-ar putea întâmpla. Adică, da, este tot ce am visat de când am început să joc poker. Mă uitam tot timpul la EPT-uri (n.r. European Poker Tour), am jucat câteva, iar acum sunt aici, este un sentiment de necrezut, nu știu ce să spun… Sunt puțin emoționat, dar oricum îmi urmez visul de la început și am studiat multe ore în spatele computerelor. Totul este posibil!”, a declarat Răzvan Belea, la scurt timp de la momentul marcării marelui câștig.

Cum a ajuns Răzvan Belea de la 5.300 euro la 1.170.000 de euro

În cadrul EPT Paris Main Event, Răzvan Belea a pornit cu un stack de 16.125.000 fise, ca chip leader. A ajuns la 24.650.000 de fise la pauză și a rămas în heads-up cu Peter Jorgne. Acesta din urmă a fost eliminat după două ore de joc, câștigând „doar” 780.100 euro. În schimb, românul a încasat cel mai grandios premiu al turneului, un câștig de 1.170.000 euro.

Anterior, la masa de poker, Henri Kasper a fost primul jucător eliminat, câștigând 317.050 euro. Brian Delaney a părăsit jocul cu 412.200 euro, iar Fabrice Bigot a plecat acasă cu 535.850 euro.

(EPT Paris 2023) s-a desfășurat în perioada 15 – 26 februarie, în capitala Franței. European Poker Tour (EPT) reprezintă o serie de turnee de poker live similară World Poker Tour (WPT). Competiția globală de poker, creată în 2004, a fost preluată de cei de la PokerStars în 2011 și se bucură de tot mai mare succes cu fiecare nouă ediție.