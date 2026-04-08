Răzvan Lucescu a vorbit mereu cu o mândrie despre tatăl său, pe care l-a văzut ca pe un model în tot ceea ce a făcut.

Ce a învățat Răzvan Lucescu de la tatăl său despre muncă

De-a lungul anilor, actualul antrenor a recunoscut că tot ce știe despre disciplină se datorează părinților. Îl urmărea pe tatăl său zi de zi cum își pregătea antrenamentele.

Răzvan a explicat că a încercat să fure meserie și să preia bunul simț al tatălui său.

„De la el am învățat ce înseamnă respectul, munca, cum să îți pregătești această muncă, cum să te prezinți în fața oamenilor. Că a vrut să îmi transmită, că am fost alături de el zi de zi și văzându-l l-am luat ca exemplu, aceasta este altă discuție. Am muncit și muncesc foarte mult, în timp am fost afectat de foarte multe discuții, lucruri, dar încet, încet am învățat să le ignor”, a declarat Răzvan Lucescu acum ceva timp.

Cum a fost copilăria alături lui actualului antrenor

Chiar dacă era un nume uriaș în fotbalul internațional, acasă a fost un părinte relaxat și nu a fost dur niciodată cu fiul său. Răzvan a povestit că educația pe care a primit-o a fost una normală, fără reguli stricte sau pedepse.

„Educația pe care am primit-o a fost una absolut normală, în niciun caz severă. Atunci când îmi spunea un lucru, îl făceam în secunda următoare. Nu încercam să îi spun așteaptă. Dacă eram la joacă și îmi spunea «Răzvan, hai la masă», în momentul acela plecam, lăsam joaca. Am învățat de la el ce înseamnă respectul, pentru muncă, pentru cel de lângă tine”, a declarat Răzvan Lucescu.

Ce valori a moștenit de la părintele său

Pentru antrenor, cele mai importante lecții nu au fost despre scheme de joc, ci despre cum să te porți cu oamenii și cum să rămâi modest chiar și când ai succes. El a apreciat mereu faptul că tatăl său i-a arătat prin propriul exemplu ce înseamnă demnitatea. Acest lucru l-a ajutat să își construiască propria carieră fără să stea în umbra numelui mare pe care îl poartă, scrie .