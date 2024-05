Răzvan Lucescu, escortat de scutieri după câștigarea titlului în Grecia. Bătaie generală la finalul derby-ului dintre Aris și PAOK (FOTO, VIDEO)

Răzvan Lucescu și PAOK chiar pe terenul marii rivale Aris Salonic, iar la finalul jocului s-a produs un scandal de proporții pe gazon.

Scandalul ar fi pornit chiar de la Răzvan Lucescu, potrivit . Românul a făcut un semn spre tribune după fluierul final, iar situația a devenit incadescentă.

Cei de la Aris s-au înfuriat și a început un scandal de proporții pe teren. S-au împărțit lovituri între cele două tabere, așa că forțele de ordine au pătruns pe gazon pentru a aplana conflictul.

Scutierii l-au escortat pe Răzvan Lucescu de pe teren, în timp ce antrenorul român continua să facă gesturi nervoase spre adversari.

Jucătorii lui PAOK și Aris și-au împărțit pumni și pe tunelul de la vestiare.

No love lost in Greek Football!

PAOK Thessaloniki win the Greek Super League title at arch-rival Aris’ home ground!

Celebrations cut short at the final whistle as riot police enter the pitch and urge the PAOK players to the dressing room 👀🔥

— PK (@PanoTheShow)