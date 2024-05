Răzvan Lucescu, primele declarații după câștigarea campionatului în Grecia. Cui i-a dedicat triumful: „Am scris istorie pentru PAOK. Cred că e cel mai dificil trofeu din cariera mea”

Răzvan Lucescu a cucerit un nou titlu de , duminică seară, , și a declarat că „e magic ce se întâmplă”, transmite .

Răzvan Lucescu, după câștigarea campionatului în Grecia: „Am scris istorie pentru PAOK”

Antrenorul român spune că meciul cu Aris, câștigat de PAOK cu 2-1, „a fost incredibil”.

„Meciul de azi a fost incredibil! Am avut un om mai puțin în ultimul sfert de oră, adversarul ne-a presat. E caracterizarea perfectă a întregului sezon. Am luptat, am sperat, am reacționat și am câștigat un meci incredibil. Am obținut titlul și am scris istorie pentru PAOK”, a declarat Răzvan Lucescu.

I-a dedicat triumful patronului Ivan Savidis

Tehnicianul a spus că îi dedică triumful lui Ivan Savidis, patronul lui PAOK.

„Trebuie să menționez un aspect foarte important. Suntem aici și am adus titlul șefului (Ivan Savvidis). El, finanțatorul, a creat echipa această unită, el a adus toți jucătorii. Boss, îți mulțumesc din toată inima. E pentru tine ce am reușit azi! Trebuie să acceptăm că am devenit, măcar pentru un anumit nivel, o echipă europeană”, a adăugat Răzvan Lucescu.

„Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor noștri. Sprijinul lor imens ne-a ajutat pe durata întregului sezon. E un titlu diferit față de precedentul. Am jucat multe meciuri, munca depusă a fost fantastică. Am avut o mentalitate de luptători. Cred că e cel mai dificil trofeu din cariera mea”, a mai declarat antrenorul român.