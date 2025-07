Reacția lui Becali, după eșecul FCSB în fața unei echipe din Andorra: „Ce să vorbesc? E prea mare rușinea!”

FCSB a fost învinsă de Inter Club d’Escaldes, o echipă din Andorra, scor 2-1, în manșa secundă a primului tur preliminar al Ligii Campionilor. Totuși, FCSB s-a calificat în turul al doilea preliminar, grație victoriei cu 3-1 din tur. După prestația de aseară, Gigi Becali, patronul FCSB, și-a făcut praf jucătorii.

FCSB a luat bătaie de la o echipă din Andorra

FCSB a reușit să deschidă scorul prin Risto Radunovic (51), dar gazdele au ieșit victorioase prin Sascha Andreu (67) și Alexandre Llovet (88).

Per total, roș-albaștrii au făcut un joc foarte slab, lucru observat și de patronul lor, care s-a arătat extrem de dezamăgit.

În turul al doilea preliminar, FCSB va înfrunta campioana Macedoniei de Nord, KF Shkendija. Primul meci va fi în deplasare, pe 22 sau 23 iulie, iar revanșa acasă, în București, pe 29 sau 30 iulie.

Reacția lui Becali după eșecul FCSB

După meci, Gigi Becali și-a criticat dur jucătorii, acuzându-i că nu sunt în stare nici să lege trei pase. Acesta a mai spus că nici nu mai contează calificarea, că oricum și-a pierdut orice fel de speranță.

„Ce mai contează calificarea? Nu am cuvinte. Ce mai contează? Calificarea e calificare, dar nu am cuvinte să mai vorbesc. Ai trei goluri diferență, ăla joacă la mișto…

Zicea că ne-a salvat Târnovanu, dar el ne-a băgat în găleată. După care… Ai două goluri diferență, pasează și tu, dă trei pase consecutive. Nu mai am nevoie de gol, dă pase. Nici antrenorii ăia… Nu înțeleg ce le zic jucătorilor. Să nu poți să faci trei pase?

Ce ritm? E vorba de ritm? Când a fost fotbal, am vorbit, dar n-o să mai vorbesc. N-am ce să vorbesc. Ce să vorbesc? E prea mare rușinea, e prea rușinos.

Ce discuție să am? E meseria mea? N-am ce să înțeleg. Înțeleg ce s-a întâmplat. Nu există bărbăție, omenie. Există indolență. Singurul jucător care a jucat a fost Chiricheș, atât. În rest, toată lumea… N-ai ce să zici.

Nu pot să-mi dau seama. Așa ceva… O echipă care are pretenții… Eu aveam pretenții, acum nu mai am. Nu mai cred în calificare și nu mai am nici pretenții. Ce să mai spui?

Așa ceva? Să nu poți să legi trei-patru pase? Eu n-am mai văzut așa ceva”, a declarat Gigi Becali, la