Recordmenul David Popovici a cucerit aurul și la 50 de metri liber la Europenele de juniori: „Roma, Cetatea Eternă, are un nou împărat!”

David Popovici a câștigat o a treia medalie de aur la Campionatele Europene de înot pentru juniori. În ultima zi a competiției de la Roma, recordmenul s-a impus și în proba de 50 de metri liber.

În zilele anterioare, sportivul lui CSA Steaua se clasase primul și la 100 m liber, și la 200 m liber, stabilind noile recorduri mondiale de juniori în ambele cazuri.

David Popovici, aur și la 50 m liber. FRNPM: „Roma, Cetatea Eternă, are un nou împărat!”

„Roma, Cetatea Eternă, are un nou împărat! Are doar 16 ani, a cucerit aurul la 50 m, 100 m și 200 m liber la Campionatele Europene de înot pentru juniori, a stabilit trei recorduri mondiale de juniori (de două ori la 100 m și o dată la 200 m), are cel mai bun timp din lume la 100 m în 2021 și este gata să impresioneze și la Jocurile Olimpice. Numele său: DAVID POPOVICI!”, a fost reacția Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

La 50 m liber, David Popovici a cucerit aurul european de juniori cu un timp de 22,22 de secunde.

„Duminică seara, 11 iulie 2021, în ultima sesiune de finale, sportivul pregătit de antrenorul Adrian Rădulescu și-a trecut în cont a treia medalie de aur și a patra, în total, la Campionatul European de înot pentru juniori.

Timpul său din finală: 22.22 secunde, cu peste jumătate de secundă mai rapid, decât ocupantul locului doi.

David încheie astfel perfect întrecerea de la Roma și privește cu optimism spre Tokyo, acolo unde va evolua în premieră la o ediție a Jocurilor Olimpice!”, a mai precizat FRNPM.

În total, David Popovici a cucerit patru medalii la Roma: