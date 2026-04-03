Traian Avarvarei
03 apr. 2026, 14:58
Rică Răducanu. Sursa foto: Captură video - La Măruță / YouTube
  Rică Răducanu: De-abia ne ajung banii
  Rică Răducanu: Mi-e foarte greu să stau departe de păcănele

Rică Răducanu, fostul mare portar al Rapidului, e supărat foc pe politicieni deoarece prețurile sunt tot mai mari. Aproape că nici nu mai poți să ieși din casă, căci totul a devenit foarte scump! În schimb, Rică Răducanu e încântat să audă că politicienii iau măsuri împotriva sălilor de păcănele, pentru că el de ani de zile încearcă să se lase de acest viciu și nu reușește.

Rică Răducanu: De-abia ne ajung banii

„Mai, tată, am văzut ce prețuri mari sunt la motorină și la benzină. Unde să mai ieși să te plimbi? La piață? Și legumele sunt scumpe. La supermarket? Și acolo au crescut prețurile. Unde să mai ieși din casă?

Poate alții, care încă au salariu, își permit să mai urce la volan, dar eu țin mașina în garaj, acolo va rugini, că nu-s bani, de-abia ne ajung banii pentru facturi, medicamente și să ai ce pune pe masă”, a spus Rică Răducanu, pentru Click!

Rică Răducanu: Mi-e foarte greu să stau departe de păcănele

Potrivit sursei citate, fostul fotbalist are o pensie de doar 1.800 de lei, de care are grijă soția, căci el ar da toți banii la păcănele.

„E boală grea, dai tot din casă, nu te poți opri, există o dependență de jocurile de noroc. Și mie mi-e foarte greu să stau departe de păcănele. Vor să le închidă? Să le închidă, că te lasă fără bani! Eu nu mai joc, o să mă potolesc de tot, că nu-s bani.

Soția ia pensia de la poștaș, ca să nu o prăpădesc pe la sălile de joc, din ei plătește toate dările la stat, ea este contabila în casă. La păcănele era și o parte frumoasă că mai socializam și eu cu oamenii, mai dădeam un autograf, mai spuneam un banc.

Așa, unde să ies, am cam fost uitat de lume, nu prea mă invită pe la evenimente. De-abia aștept să vină vara, să mai fac un ban, în plus, pe litoral, la Neptun, unde avem acel local pe plajă”, a mai spus Rică Răducanu, pentru Click!.

Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
