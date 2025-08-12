B1 Inregistrari!
Rică Răducanu: „Mi-e frică de moarte"/ „Știi ce nasol e să fii singur? Mă uit la meci și adorm"

Rică Răducanu: „Mi-e frică de moarte"/ „Știi ce nasol e să fii singur? Mă uit la meci și adorm"

Selen Osmanoglu
12 aug. 2025, 14:55
Rică Răducanu: „Mi-e frică de moarte"/ „Știi ce nasol e să fii singur? Mă uit la meci și adorm"
Rică Răducanu.

Rică Răducanu, în vârstă de 79 de ani, a mărturisit că se teme de două lucruri: moartea și singurătatea.

Cuprins

  • Ce spune Rică Răducanu
  • Frica de moarte
  • Un familist convins

Ce spune Rică Răducanu

Legendarul portar al Rapidului își petrece vara pe litoral, la terasa din Neptun. Acesta recunoaște că a ajuns să plătească, probabil, niște excese din tinerețe.

„Am făcut tratamente, am dat la bani pe infiltratii, benzi la genunchi… dar durerile nu pleacă. Unii spun că am gută, că asta vine de când eram fotbalist și mâncam doar fripturi. Da, sunt aici, la terasă (n.r. are restaurant la malul mării) , lumea mai vine, dar eu stau cu mintea tot la altele”, a mărturisit Rică Răducanu.

Frica de moarte

Portarul recunoaște că se teme de moarte și singurătate.

„Mi-e frică de moarte. Sunt singur aici, la mare, și dacă eram cu nevastă-mea o auzeam cum sforaie… Eu nu știu dacă sforăi, că ea zice că pufăi ca locomotivă (râde – n.r.). Da, și sunt singur, ca ea e acasă. Stii ce nasol e să fii singur? Mă uit la meci și adorm. Și mă trezesc pe la 2-3 noaptea, umblu ca titirezul pe aici, nu mai pot să adorm. Mă apucă gândurile, dacă mă înec, dacă mor singur aici. Numai de astea am. Soția e la Bucuresti, i-au schimbat medicamentele… Am vrut să merg la București la ea și mi-a zis să stau că poate vine ea”, a mărturisit Răducanu pentru Cancan.

El spune că toată familia lui a murit. A rămas doar el și soția: „Toți frații mei, toți ai nevestei mele, au murit. Am rămas eu cap de serie și nevastă-mea. Nu mai e nimeni!”.

Un familist convins

Cu toate aceste provocări, Rică spune că este un familist convins, deși recunoaște că a și călcat strâmb.

„Nu… Eu sunt familist convins. Cine nu a călcat strâmb? Sunt curios. Se mai întâmplă și de astea. Înainte era mai ușor, acum și dacă ai vrea nu mai ai ce să faci. Nu mai găsești. E greu acum, trebuie să ai material bun. Când eram la mare, înainte, la Mangalia, mai luam și noi fete în cantonament, luam câte trei studente, mâncau la mine”, a spus el.

Soția îl întreba:„Cum e acolo? Vin si eu?”. El răspundea:„Nu veni, tată, ca e nasol”. Acum mărturisește că îi zice: „Bai, fato, hai că nu pot să dorm, hai aici, ca nu te aud si

