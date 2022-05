Richárd Rapport, marele jucător maghiar de șah, vrea să își continue cariera în culorile României. Federația Maghiară de Șah protestează

Richard Rapport, jucătorul maghiar de șah în vârstă de 26 de ani își dorește să-și continue cariera în culorile României.

De asemenea, Federația Maghiară de Șah protestează împotriva acestui lucru și face tot posibilul pentru a se asigura că Richard Rapport, să concureze mai departe pentru Ungaria, a declarat László Szabó, preşedintele federaţiei, potrivit G4 Media.

Richard Rapport vrea să joace pentru România

László Szabó a susținut că au fost informați de către Federația Internațională (FIDE) despre faptul că Richárd Rapport în culorile României.

„FIDE ne-a semnalat că Ricsi a inițiat schimbarea țării pentru care să concureze. În astfel de cazuri, federația are la dispoziție 90 de zile pentru a protesta. Noi am pus FIDE o serie de întrebări, pentru că regulamentul cu privire la schimbarea țării este destul de lax și neclar, astfel că am solicitat ca federația să interpreteze situația”, a explicat László Szabó, pentru agenția ungară de presă MTI.

Preşedintele a menționat că în cele 90 de zile, Richárd Rapport poate continua să concureze în culorile Ungariei, respectiv are posibilitatea să concureze neutru, reprezentând FIDE, însă nu există astfel de informaţii, motiv prentru care, la turneul din cadrul Campionatului Mondial de Şah, care va începe în data de 16 iunie, la Madrid, Richárd în niciun caz .

Președintele federației, László Szabó a anunțat că sunt în contact cu federaţia din România, care are o atitudine „foarte corectă” cu privire la subiect şi care ar dori să soluţioneze cazul „fără prejudicii”.

Federaţia Română de Şah a transmis că jucătorul maghiar t i-a abordat cu solicitarea sa. Cu toate acestea, preşedintele federaţiei ungare a declarat că i se pare îngrijorător faptul că nu este nevoie de schimbarea cetăţeniei, şi că dacă cineva vrea să concureze în culorile unei alte ţări, nu trebuie decât să aibă reşedinţa în ţara respectivă.

În ultimii ani, federaţia maghiară a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-l sprijini pe Richárd Rapport financiar, profesional şi în domeniul diplomaţiei sportive, potrivit lui László Szabó.

Federaţia Maghiară de Şah are obiectivul ca Rapport să concureze mai departe în culorile Ungariei

„Ca membru al echipei de şah a Ungariei, Richárd Rapport a obţinut medalia de argint la Jocurile Olimpice de Şah de la Troms?, din 2014. Începând din 2031, când Richárd împlineşte 35 de ani, , plătindu-i, din bugetul de stat, o indemnizaţie lunară pentru tot restul vieţii – acelaşi lucru aplicându-se şi antrenorului său, respectiv căpitanului din federaţie”, scrie în comunicatul în care federaţia a indicat şi faptul că Rapport este „una dintre cele mai mari comori ale şahului maghiar şi a întregului sport maghiar”.

„Federaţia Maghiară de Şah are obiectivul clar ca Richárd Rapport să concureze mai departe în culorile Ungariei şi să aducă glorie şahului maghiar şi ţării sale natale. Prin urmare, noi vom face tot posibilul, la fel cum am făcut-o şi până acum. Acum doi ani am câştigat dreptul de a organiza la Budapesta cea de-a 44-a olimpiadă de şah din 2024.

Ţara noastră nu a mai găzduit niciodată al cincilea cel mai important eveniment sportiv al lumii. Inclusiv acest lucru ne obligă să facem tot posibilul pentru ca la cel mai interesant şi prestigios eveniment de şah al lumii să ieşim în evidenţă cu cea mai puternică echipă”, se arată în comunicatul federaţiei ungare.

Proprietarul miliardar al companiei Superbet, Sacha Dragic, sponsorul principal al turneului de şah 2022 Superbet Chess Classic Romania care s-a încheiat recent, i-a făcut lui Rapport o ofertă de sponsorizare, care îi poate oferi o şansă reală ca în următorii ani , potrivit portalului 24.hu din Ungaria.

De asemenea, tatăl jucătorul de şah a transmis că Rapport a decis deja şi a acceptat oferta, care include ca acesta să îşi continue cariera în culorile României.