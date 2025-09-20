B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Robert Hajnal a câștigat cursa „I FEEL SLOVENIA 120K”. Ultramaratonistul român a alergat 120 de kilometri în mai puțin de 14 ore

Robert Hajnal a câștigat cursa „I FEEL SLOVENIA 120K”. Ultramaratonistul român a alergat 120 de kilometri în mai puțin de 14 ore

B1.ro
20 sept. 2025, 17:11
Robert Hajnal a câștigat cursa „I FEEL SLOVENIA 120K”. Ultramaratonistul român a alergat 120 de kilometri în mai puțin de 14 ore
Robert Hajnal

Ultramaratonistul român Robert Hajnal a finalizat cu succes cursa de alergare de 77,6 de mile (124 de kilometri) care s-a desfășurat în Slovenia, zilele acestea. Sportivul român s-a clasat pe primul loc, în competiție, după ce a alergat aproape 14 ore.

Robert Hajnal, câștigător în Slovenia

Robert Hajnal a luat startul în cursa intitulată „I FEEL SLOVENIA 120K”, vineri la ora locală 9.30 PM, în localitatea Radovljica. El a alergat cei 120 de kilometri în 13:57:48 și a ajuns la punctul de sosire, la Kranjska Gora, la ora 11.27 AM. Traseul a fost dificil și a atins, în punctul maxim, altitudinea de 2.150 de metri.

Pe locul doi, în cursa din Slovenia, s-a clasat un alergător din Spania, Ramon Nicolas Sanchez Fernandez. Acesta a terminat cursa în 14:20:51. Locul al treilea a fost ocupat de un sportiv croat, Andrej Vistica, cu timpul final de 14:49:49.

Așteptat la sosire de soția sa și fiul de trei luni

În tribune, la punctul de sosire, din localitatea Kranjska Gora sportivul român a fost așteptat de familie, respectiv soția, Maria, și fiul său, Marc, în vârstă de trei luni.

Robert Hajnal a fost întâmpinat de familia sa, imediat ce a trecut linia de sosire. Cei trei apar în mai multe fotografii, foarte bucuroși pentru performanța realizată.

Ei mai apar în imaginile surprinse într-un cort, în vreme ce sportivul se odihnea după efortul depus pe parcursul celor 120 de kilometri alergați. Micuțul Marc, ținut în brațe de mama sa, nu pare foarte impresionat de ceea ce se petrece în jurul său, lucru de înțeles de altfel.

Robert Hajnal, medaliat cu aur în Slovenia

La finalul competiției, ultramaratonistul român a primit medalia de aur din partea organizatorilor competiției, UTMB World. Cursa din Slovenia este parte a circuitului mondial UTMB World Series. În competițiile organizate în cadrul circuitului se înscriu alergători de toate nivelurile competiționale care doresc să-i încerce limitele.

Pe parcursul unui an sunt organizate peste 50 de asemenea competiții, în locații din Asia, Oceania, Europa, Africa și America.

Cine este Robert Hajnal

Robert Hajnal este un cunoscut și foarte apreciat alergător care a câștigat numeroase competiții de-a lungul timpului. E Este fondator al clubului de alergare montană TrailRunning Academy, unde activează ca antrenor. Conform prezentării de pe site-ul clubului, Robert Hajnal practică alergarea montană din anul 2012, iar în 2013 a câștigat primul ultramaraton montan (Ciucaș X3, 105 kilometri).

„Imediat după acesta, am început să visez la podiumul celui mai popular concurs de alergare montană din lume: Ultra Trail du Mont Blanc. Am reușit să-mi îndeplinesc visul, de două ori, în 2018 ocupând locul 2, și în 2022 ocupând locul 9. Astfel cred că totul este posibil și visele se pot îndeplini dacă ești îndrăzneț, realist și ai un sistem bine pus la punct”, susține sportivul pe pagina de prezentare a clubului pe care l-a fondat.

Atunci când nu participă la competiții internaționale, Robert Hajnal pregătește atleți căutând să-i aducă cât mai aproape de îndeplinirea obiectivelor pe care și le-au propus.

„Mă pun în pielea lor, încerc să le ofer cea mai bună pregătire fizică, psihică și logistică înainte, în timpul și după cursele lor de alergare montană”, mai scrie sportivul.

Filosofia de antrenament a ultramaratonistului

La baza rezultatelor pe care le-a obținut în competițiile la care a participat, stă filosofia de pregătire a sportivului Robert Hajnal, susținută de trei piloni: eficineță, comunicare și procesul de antrenament.

Atunci când vorbește despre eficiență, românul are în vedere faptul că timpul este o resursă limitată. Din acest motiv, susține, fiecare alergare trebuie să urmărească un scop precis și o adaptare fiziologică bine definită.

În acest context, comunicarea se află în centrul activității atlet-antrenor-atlet. Rezultatele, consideră Robert Hajnal, se obțin în condițiile în care există încredere și o conexiune foarte bună între sportiv și antrenor. Iar comunicarea este foarte importantă. Sfaturile oferite

Procesul de antrenament este foarte important în obținerea rezultatului final așteptat. Un atlet se poate concentra pe moment pentru a reduce stresul și pentru a crește numărul strategiilor de succes, permițându-i să dea ceea ce este mai bun. Fiecare sportiv trebuie să se concentreze pe parcurs și nu doar pe rezultate

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Pierdere uriașă pentru fotbalul românesc. Antrenorul Florin Marin a murit
Sport
Pierdere uriașă pentru fotbalul românesc. Antrenorul Florin Marin a murit
Simona Halep, confesiuni emoționante după retragerea din tenis: „Simți că îți pierzi mințile”
Eveniment
Simona Halep, confesiuni emoționante după retragerea din tenis: „Simți că îți pierzi mințile”
Răsturnare spectaculoasă în cazul Mourinho. Portughezul propus antrenor la echipa din cauza căreia a fost concediat
Sport
Răsturnare spectaculoasă în cazul Mourinho. Portughezul propus antrenor la echipa din cauza căreia a fost concediat
Gino Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro. Ce pensie primește: „Dar ce vă mai place să le numărați banii altora”
Sport
Gino Iorgulescu are un salariu de 33.000 de euro. Ce pensie primește: „Dar ce vă mai place să le numărați banii altora”
Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
Sport
Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
Sport
Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
Steaua în Liga 1? Șeful MApN a făcut anunțul! Ce a declarat Ionuț Moșteanu+Nicolae Ciucă s-ar fi opus ca un milionar străin să preia clubul
Sport
Steaua în Liga 1? Șeful MApN a făcut anunțul! Ce a declarat Ionuț Moșteanu+Nicolae Ciucă s-ar fi opus ca un milionar străin să preia clubul
Rică Răducanu spune că nu mai avem fotbaliști: „Mircea Lucescu s-a băgat săracul să ajute și acum lumea îl înjură”
Sport
Rică Răducanu spune că nu mai avem fotbaliști: „Mircea Lucescu s-a băgat săracul să ajute și acum lumea îl înjură”
Mouratoglou, dezvăluiri despre Serena Williams: „Ne-am certat din cauza kilogramelor ei!”
Sport
Mouratoglou, dezvăluiri despre Serena Williams: „Ne-am certat din cauza kilogramelor ei!”
Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
Sport
Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
Ultima oră
16:23 - Rețeta perfectă pentru toamnă. Cum se prepară friptura care se poate servi atât caldă, cu garnitură, cât și rece, în locul mezelurilor din comerț
15:35 - Mihai Bendeac, dezvăluiri din viața amoroasă: „Singurătatea e un viciu”. De când nu a mai avut o întâlnire romantică
15:01 - Nouă moarte suspectă în Rusia: un manager de top a fost găsit fără viață. Este al 20-lea caz similar de la începutul războiului
14:14 - Leguma din Uzbekistan care a ajuns și în culturile românești. Cât costă și cum poate fi folosită
13:27 - Ce s-a întâmplat cu casa lui Alexandru Arșinel din Dolhasca. Anunțul făcut de fiul acestuia, Bogdan
12:49 - Sondaj Avangarde: Mai bine de un sfert dintre români se tem de o posibilă criză economică / Cât de mulțumiți sunt cetățenii de cum gestionează Guvernul problemele țării
12:00 - Mai multe zboruri au fost anulate după un atac cibernetic asupra sistemului de check-in. Aeroporturile din Europa care au fost afectate
10:46 - Criza bugetară crește riscul ca spitalele să rămână fără tratamente. Ministrul Alexandru Rogobete: Monitorizăm situația și facem toate eforturile să nu existe lipsuri
10:10 - Ce avantaje au elevii care studiază la licee militar din România. „Învăţăm să fim cea mai bună versiune a noastră”
09:28 - Rusia reacționează după ce Estonia a acuzat-o de incursiune în spațiul său aerian. Autoritățile de la Tallinn au cerut activarea Articolului 4 al NATO