Ultramaratonistul român Robert Hajnal a finalizat cu succes de 77,6 de mile (124 de kilometri) care s-a desfășurat în , zilele acestea. Sportivul român s-a clasat pe primul loc, în competiție, după ce a alergat aproape 14 ore.

Robert Hajnal, câștigător în Slovenia

Robert Hajnal a luat startul în cursa intitulată „I FEEL SLOVENIA 120K”, vineri la ora locală 9.30 PM, în localitatea Radovljica. El a alergat cei 120 de kilometri în 13:57:48 și a ajuns la punctul de sosire, la Kranjska Gora, la ora 11.27 AM. Traseul a fost dificil și a atins, în punctul maxim, altitudinea de 2.150 de metri.

Pe locul doi, în cursa din Slovenia, s-a clasat un alergător din Spania, Ramon Nicolas Sanchez Fernandez. Acesta a terminat cursa în 14:20:51. Locul al treilea a fost ocupat de un sportiv croat, Andrej Vistica, cu timpul final de 14:49:49.

Așteptat la sosire de soția sa și fiul de trei luni

În tribune, la punctul de sosire, din localitatea Kranjska Gora sportivul român a fost așteptat de familie, respectiv soția, Maria, și fiul său, Marc, în vârstă de trei luni.

Robert Hajnal a fost întâmpinat de familia sa, imediat ce a trecut linia de sosire. Cei trei apar în mai multe fotografii, foarte bucuroși pentru performanța realizată.

Ei mai apar în imaginile surprinse într-un cort, în vreme ce sportivul se odihnea după efortul depus pe parcursul celor 120 de kilometri alergați. Micuțul Marc, ținut în brațe de mama sa, nu pare foarte impresionat de ceea ce se petrece în jurul său, lucru de înțeles de altfel.

Robert Hajnal, medaliat cu aur în Slovenia

La finalul competiției, ultramaratonistul român a primit medalia de aur din partea organizatorilor competiției, UTMB World. Cursa din Slovenia este parte a circuitului mondial . În competițiile organizate în cadrul circuitului se înscriu alergători de toate nivelurile competiționale care doresc să-i încerce limitele.

Pe parcursul unui an sunt organizate peste 50 de asemenea competiții, în locații din Asia, Oceania, Europa, Africa și America.

Cine este Robert Hajnal

Robert Hajnal este un cunoscut și foarte apreciat alergător care a câștigat numeroase competiții de-a lungul timpului. E Este fondator al clubului de alergare montană TrailRunning Academy, unde activează ca antrenor. Conform prezentării de pe site-ul clubului, Robert Hajnal practică alergarea montană din anul 2012, iar în 2013 a câștigat primul ultramaraton montan (Ciucaș X3, 105 kilometri).

„Imediat după acesta, am început să visez la podiumul celui mai popular concurs de alergare montană din lume: Ultra Trail du Mont Blanc. Am reușit să-mi îndeplinesc visul, de două ori, în 2018 ocupând locul 2, și în 2022 ocupând locul 9. Astfel cred că totul este posibil și visele se pot îndeplini dacă ești îndrăzneț, realist și ai un sistem bine pus la punct”, susține sportivul pe pagina de prezentare a clubului pe care l-a fondat.

Atunci când nu participă la competiții internaționale, Robert Hajnal pregătește atleți căutând să-i aducă cât mai aproape de îndeplinirea obiectivelor pe care și le-au propus.

„Mă pun în pielea lor, încerc să le ofer cea mai bună pregătire fizică, psihică și logistică înainte, în timpul și după cursele lor de alergare montană”, mai scrie sportivul.

Filosofia de antrenament a ultramaratonistului

La baza rezultatelor pe care le-a obținut în competițiile la care a participat, stă filosofia de pregătire a sportivului Robert Hajnal, susținută de trei piloni: eficineță, comunicare și procesul de antrenament.

Atunci când vorbește despre eficiență, românul are în vedere faptul că timpul este o resursă limitată. Din acest motiv, susține, fiecare alergare trebuie să urmărească un scop precis și o adaptare fiziologică bine definită.

În acest context, comunicarea se află în centrul activității atlet-antrenor-atlet. Rezultatele, consideră Robert Hajnal, se obțin în condițiile în care există încredere și o conexiune foarte bună între sportiv și antrenor. Iar comunicarea este foarte importantă. Sfaturile oferite

Procesul de antrenament este foarte important în obținerea rezultatului final așteptat. Un atlet se poate concentra pe moment pentru a reduce stresul și pentru a crește numărul strategiilor de succes, permițându-i să dea ceea ce este mai bun. Fiecare sportiv trebuie să se concentreze pe parcurs și nu doar pe rezultate