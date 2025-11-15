România a fost învinsă de Bosnia, 1-3, iar „tricolorii” nu au mai șanse la locul 2 în grupa pentru CM 2026.

România va termina grupa pe locul 3, iar Austria și Bosnia se vor lupta pentru locul 1.

Au marcat: Dzeko 49, Bajraktarevic 80, Tabakovic 90+3 / Bîrligea 17

Cum a pierdut România catastrofal meciul cu Bosnia

Meciul s-a desfășurat într-o atmosferă ostilă, în care suporterii echipei gazdă au fluierat imnul României și au scandat în mai multe rânduri ”țiganii, țiganii” la adresa românilor. Jucătorii bosniaci au comis numeroase durități, unele fiind tratate cu indulgență de arbitru, scrie .

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 17. Atacantul FCSB-ului a finalizat cu o „scăriță” rafinată peste Vasilj, în urma unei noi acțiuni în viteză a lui Mihăilă.

Repriza secundă a început groaznic pentru tricolori. După câteva centrări ratate ale gazdelor, Edin Dzeko a rămas cu noroc în posesia mingii. Acesta a câștigat duelul cu Bogdan Racovițan și a marcat din fața porții.

În minutul 68, România a rămas în inferioritate numerică, după ce Denis Drăguș a văzut direct cartonașul roșu. El a lovit un adversar cu talpa în cap și a fost eliminat la doar două minute după ce a intrat pe teren.

Cu 10 minute înainte de final, Esmir Bajraktarevic, coechipierul lui Dennis Man de la PSV, a luat o acțiune pe cont propriu și a finalizat cu un șut superb în vinclu.

Bosnia – România s-a încheiat 3-1, după ce Haris Tabakovic a punctat și el în prelungiri, scrie Eurosport.

Ce urmează pentru Naționala României

Amintim că România de Bosnia și pe Arena Națională, în startul campaniei pentru Mondial.

În urma acestui rezultat, tricolorii nu mai au șanse la locul 2 și vor juca la barajul din martie prin intermediul Ligii Națiunilor. Acest lucru înseamnă că vom face parte din urna a 4-a la tragerea la sorți de joi, urmând să jucăm semifinala în deplasare împotriva Italiei, Turciei, Ucrainei, Poloniei sau a Ungariei, în funcție de rezultatele din ultima etapă, explică .

România va juca marți cu San Marino, la Ploiești, în ultimul meci din grupă.