România a fost învinsă de Bosnia, 1-3, iar „tricolorii” nu au mai șanse la locul 2 în grupa pentru CM 2026.
România va termina grupa pe locul 3, iar Austria și Bosnia se vor lupta pentru locul 1.
Au marcat: Dzeko 49, Bajraktarevic 80, Tabakovic 90+3 / Bîrligea 17
Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 17. Atacantul FCSB-ului a finalizat cu o „scăriță” rafinată peste Vasilj, în urma unei noi acțiuni în viteză a lui Mihăilă.
Repriza secundă a început groaznic pentru tricolori. După câteva centrări ratate ale gazdelor, Edin Dzeko a rămas cu noroc în posesia mingii. Acesta a câștigat duelul cu Bogdan Racovițan și a marcat din fața porții.
În minutul 68, România a rămas în inferioritate numerică, după ce Denis Drăguș a văzut direct cartonașul roșu. El a lovit un adversar cu talpa în cap și a fost eliminat la doar două minute după ce a intrat pe teren.
Amintim că România a fost învinsă de Bosnia și pe Arena Națională, în startul campaniei pentru Mondial.
În urma acestui rezultat, tricolorii nu mai au șanse la locul 2 și vor juca la barajul din martie prin intermediul Ligii Națiunilor. Acest lucru înseamnă că vom face parte din urna a 4-a la tragerea la sorți de joi, urmând să jucăm semifinala în deplasare împotriva Italiei, Turciei, Ucrainei, Poloniei sau a Ungariei, în funcție de rezultatele din ultima etapă, explică Eurosport.
România va juca marți cu San Marino, la Ploiești, în ultimul meci din grupă.